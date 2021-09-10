iPhone 13 ne kadar? iPhone 13 teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Apple iPhone 13 lansman etkinliğine kısa bir süre kala iPhone 13 serisi özellikleri ve iPhone 13 Türkiye satış fiyatları merak ediliyor. California Streaming Apple etkinliğine 14 Eylül'de ev sahipliği yapılacak. Apple'ın iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone 13 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansman öncesinde, bazı önemli iPhone 13 depolama ve renk seçeneği bilgileri sızdırıldı. Apple’ın iPhone 13 mini, 13, 13 Pro ve 13 Pro Max modelleri için Türkiye’de bazı alışveriş siteleri listeleme yapmaya başladı. İşte iPhone 13 serisi özellikleri ve Türkiye satış fiyatları…

IPHONE 13 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Serideki ürünlerin genel ağırlığı ve kalınlığının artması bekleniyor ve bu değişiklik özellikle iPhone 13 Pro Max modelinde fark edilecek.

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iPhone 13 Serisi, AirPods (3. Nesil) Temel Özellikler:

iPhone 13 serisi pil gücü

iPhone 13 Pro Max'in geçen yılki modele kıyasla yüzde 20'ye kadar daha büyük bir pil özelliği bulunuyor.

iPhone 13 Pro Max geçen yılki modele göre yüzde 18-20 daha büyük bir pile sahip olacak. Hem iPhone 13 hem de iPhone 13 Pro'nun aynı pil bileşenini kullanması ve kapasitede yaklaşık yüzde 10 civarında bir artış olması bekleniyor. 120Hz yenileme hızının varlığı nedeniyle Pro varyantlarının biraz daha kötü performans gösterebileceği öngörülüyor.

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iPhone 13 serisi görüntü kalitesi

En az yüzde 15 daha fazla ışık kapasitesiyle iPhone 13 serisinin tamamı daha büyük kamera sensörlerini entegre edebilirken, ultra geniş sensör en büyük değişikliği görebilir ve yüzde 40'a kadar daha fazla ışık alabilir.

Edinilen bilgilere göre iPhone 13'ün “Warp” olarak bilinen elektronik görüntü sabitleme (EIS) sistemini kullanan bir portre sinematik video özelliği ile gelebilir. Bu, kullanıcıların video kaydederken arka planı bulanıklaştırmasına olanak tanır. OIS kamera sistemi daha az agresif ve daha "pürüzsüz" bir çalışma moduna geçmiş olacak.

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Gece modu özelliğinin, yıldızların sahnede olduğunu algılayacak ve dahili olarak buna göre kendini ayarlayacak şekilde yükseltilmesi bekleniyor. Bu, yapıları analiz eden, gece çekimlerinde gölgeleri yeniden keskinleştiren ve ayarlayan yeni bir algoritma aracılığıyla yapılıyor.

APPLE WATCH 7 ÖZELLİKLERİ

Apple, yeni iPhone 13 serisinin Apple Watch 7 Serisi ile birlikte piyasaya sürülmesinin bekleniyor. Lansman etkinliğinin öncesinde bilgi alınan kaynaklara göre, iPhone 13 serisi, Apple Watch 7 serisi ve 3. nesil AirPod'ların önemli ayrıntıları belli oldu.

Apple Watch 7 serisi yenilenmiş bir tasarım, daha büyük ve daha iyi bir pil ömrü gibi çeşitli özelliklerle gelecek.

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Yaklaşan Apple Watch 7 serisi, mevcut Apple Watch 6 serisine göre harika bir yükseliş gösteriyor. Çeşitli söylentilere göre, gelecek sürüm neredeyse sıfır çerçeve içeren tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak. Uzmanlar saatin 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulacağını iddia ediyor. 6 Serisi 40 mm ve 44 mm olarak mevcuttu, bu nedenle yeni gelecek modelde büyütülen boyut başarılı bir yenilik olacak.

iPhone 13 serisi, Apple Watch 7 Serisi ve üçüncü nesil AirPod'lar hakkında edinilen ayrıntılara göre iPhone 13 Pro Max, kendisini standart Pro modelinden farklı kılan, Apple'ın gerçek amiral gemisi telefonu olmaya aday. Genel ağırlık ve kalınlık artışı, özellikle en premium modelde fark edilir olacak.

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3. NESİL AİRPODS ŞARJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Üçüncü nesil AirPods şarj kutusuna gelecek olursak, ikinci nesle kıyasla yüzde 20 daha büyük bir pile sahip olacağı konuşuluyor.

Piller büyük olasılıkla AirPods Pro'dakilerle aynı boyutta olabilir. Kablosuz şarjı destekleyebilir ve genel ses çıkışı, ikinci nesil AirPod'larda sunulanla yaklaşık olarak aynı olabilir. Bununla birlikte, gözle görülür şekilde daha iyi bas sunabilir.

APPLE IPHONE 13 SERİSİ NE ZAMAN SATIŞA BAŞLAYACAK?

17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.