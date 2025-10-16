Yeni Şafak
İSKİ sular ne zaman gelecek? 16 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ sular ne zaman gelecek? 16 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...

13:5316/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
İSKİ su kesintisi
İSKİ su kesintisi

İSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. İSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.İstanbul'da hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim İSKİ su arızası yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da yaşanan su kesintisi ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusu öne çıkıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Su keninti ve su arıza listesi için sorgulama sayfası haberimizde.

SU KESİNTİ LİSTESİ 16 EKİM 2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 16 Ekim su kesinti programı paylaşıldı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İSKİ'den 16 Ekim Perşembe günü için su kesintisi duyurusu geldi. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Bakırköy ilçesindeki çelik boru isale hatlarının depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla Esnek Boru bağlantı parçaları montaj çalışması yapılacaktır. Bu sebeple 16 Ekim 2025 Perşembe günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

Bakırköy ilçesi; Bakırköy ve Şenlikköy Mahalleleri.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur."

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BASINKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 16/10/2025

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 16/10/2025 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞENLİKKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 16/10/2025

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 16/10/2025 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

