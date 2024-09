Onlar ümmetin emanetleridir

Uygulanması gereken tüm ilkeler Kur’ân ile ortaya konuldu. İyilik ve yardımlaşma İslam’ın en önemli esaslarından. Örneğin inananların ihtiyaç sahipleri olan kimselere infakta bulunmasının emredilmesi kapsamına giren zekât ibadeti bunun en büyük göstergelerden biri. Bakara 177. ayette de geçtiği üzere bu ihtiyaç sahipleri arasında yetimler de yer alır. Verilen her hayır insan içindir. Hayırdan infak edilen her şey kişiye tamamen ödenir. Yetim için Kur’ân ayrıca gereken tedbirleri izah etmiştir. Günümüzde alınan sosyal güvenlik tedbirleri dahi, Allah’ın aldığı tedbirlerin yanında yetersiz kalır. Yetimlerin kimsesiz olması hasebiyle onları suça sürükleyecek olumsuz koşulları ortadan kaldırmak da yine içerisinde yaşadıkları toplumun görevleri arasındadır.

Annesini ya da babasını ve yahut her ikisini de kaybeden, anne baba sevgisinden mahrum kalmış her çocuğun başını okşamak, maddî manevî ihtiyaçlarını gidermek, psikolojilerine olumlu katkılarda bulunmak her toplumun görevidir. Bu görev İslam toplumlarının en önemli düsturlarından biri haline gelmelidir. Onların güçlü bir kişiliğe sahip olabilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri, salahiyetleri açısından oldukça önemlidir.