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İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2025? Mobil ve web üzerinden adım adım rehber

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2025? Mobil ve web üzerinden adım adım rehber

09:5419/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbulkart’ınızı kişiselleştirerek resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkı kazanabilir, kartınızı güvence altına alabilirsiniz. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nasıl yapılır? Nereden başvurulur? Mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kart tanımlama işlemleri nasıl gerçekleşiyor?

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, ulaşımda ve alışverişte kullanılmaya devam edecek. Ancak aktarma indirimi, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz geçiş gibi haklardan faydalanmak için kartların kişiselleştirilmiş olması şart. Kişiselleştirme işlemi yalnızca kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar için geçerli.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR? 2025 GÜNCEL YÖNTEMLER

İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmenin üç temel yolu bulunuyor:

1. İstanbulkart Mobil Uygulaması Üzerinden Kişiselleştirme
  • Uygulamayı indirin: App Store veya Google Play Store’dan "İstanbulkart" mobil uygulamasını indirin.
  • Hesabınızı oluşturun ya da giriş yapın.
  • “Kartlarım” bölümüne girin ve “Kart Ekle” seçeneğini kullanarak kart bilgilerinizi girin.
  • Kişiselleştirme adımlarını takip ederek işlemi tamamlayın.
2. Web Sitesi Üzerinden Kişiselleştirme
  • Resmi siteye gidin: https://bireysel.istanbulkart.istanbul veya https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul
  • Hesabınızı oluşturun veya giriş yapın.
  • Kart bilgilerinizi girerek “Kart Ekle” alanından kişiselleştirme işlemini tamamlayın.
3. 153 İBB Çözüm Merkezi Üzerinden Destek Alabilirsiniz

• Dilerseniz 153 numaralı İBB Çağrı Merkezi'ni arayarak da kişiselleştirme süreci hakkında detaylı bilgi alabilir, yönlendirme ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRMENİN AVANTAJLARI NELER?

  • Resmi tatillerde (milli ve dini bayramlar) ücretsiz ulaşım hakkı
  • Kayıp veya çalıntı durumunda bakiye koruması
  • Aktarma indirimleri ve ücret iadelerinden yararlanma
  • İlerleyen dönemlerde sadece kişiselleştirilmiş kartlara özel kampanyalar ve hizmetler





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#İstanbulkart Kişiselleştirme
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