İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2025? Mobil ve web üzerinden adım adım rehber

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, ulaşımda ve alışverişte kullanılmaya devam edecek. Ancak aktarma indirimi, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz geçiş gibi haklardan faydalanmak için kartların kişiselleştirilmiş olması şart. Kişiselleştirme işlemi yalnızca kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar için geçerli.