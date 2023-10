Kamer Suresi

, Kur'an'ın 54. suresidir. Sure 55 ayetten oluşur. Mekke devrinin ilk yıllarında indirillmiştir. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve ay anlamına gelen kamer kelimesinden almıştır. Sure, ana olarak, Kur'an'ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır. Peki Kamer Suresi 45. ayet neyi anlatıyor, konusu ne? İşte Kamer Suresi 45.ayet Türkçe anlamı.