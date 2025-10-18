KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Kasım ara tatil ne zaman 2025? 9 günlük tatil ne zaman olacak?

Kasım ara tatili yaklaşırken, öğrenciler ve aileler tatil planlarını yapmaya başladı. MEB’in takvimine göre, 2025 yılı Kasım ara tatili boyunca öğrenciler kısa bir mola alacak ve sosyal etkinliklerle kendilerini geliştirme imkanı bulacak. 10 Kasım etkinlikleri ve 9 günlük tatil süreleri şimdiden araştırılıyor.

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

Bu yıl Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük tatil yapacak.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 225-2026

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025

Okulların kapanışı:26 Haziran 2025

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

19 Mart 2026 Perşembe: Arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

26 Mayıs 2026 Salı: Arife

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. günü

2026 RESMİ TATİL TARİHLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı