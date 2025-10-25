KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Kasım ara tatil tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Kasım ara tatilinde geri sayım başladı. 1 haftalık dinlenme fırsatını değerlendirmek isteyen öğrenciler ve veliler, tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor. MEB’in 2025-2026 eğitim takvimiyle birlikte ilk ve ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Peki Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar…