KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Kasım ara tatil tarihi açıklandı mı, ne zaman?

10:5925/10/2025, Cumartesi
Kasım ara tatil tarihi açıklandı mı?
Kasım ara tatil tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Yaklaşık 9 günlük bir dinlenme dönemine girecek öğrenciler, ardından sömestr tatiline kadar ders başı yapacak. Öğrenci ve veliler şimdi, “Kasım ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kasım ara tatilinde geri sayım başladı. 1 haftalık dinlenme fırsatını değerlendirmek isteyen öğrenciler ve veliler, tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor. MEB’in 2025-2026 eğitim takvimiyle birlikte ilk ve ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Peki Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar…

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

