KIBRIS TATLISI TARİFİ: Kalori:286 kal, zorluk seviyesi: kolay

Son zamanların popüler yiyeceklerinden olan Kıbrıs tatlısının tarifini bu yazımızda sizlerle paylaştık. Bağımlılık yapacak seviyede lezzetli olan Kıbrıs tatlısının yapılışı ise oldukça pratik. 286 kalorilik, 2 buçuk saat hazırlama süresi olan Kıbrıs Tatlısı tarifinin zorluk seviyesiyse kolay. İşte Kıbrıs Tatlısı tarifi.
Her gün yediğinizde baymayacak, hafif, çay ve kahvenin yanında lezzetle yiyebileceğiniz bir tatlı olan Kıbrıs tatlısını evinizde sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz.
Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?
KEK MALZEMELERİ
1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker
3 adet oda sıcaklığında yumurta
1/2 (Yarım) su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı kıyılmış ceviz
1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
1 su bardağı galeta unu
ŞERBET MALZEMELERİ
1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı su
1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker
KREMA MALZEMELERİ
3 çorba kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker
3 su bardağı süt
1/2 (Yarım) paket krema
ADIMLAR
KIBRIS TATLISI TARİFİ
1. Adım: Malzelemeleri birleştirme
Toz şeker ve yumurtayı kabarana kadar 5 dakika çırpın.
1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker
3 adet oda sıcaklığında yumurta
2. Adım: Karıştırma ve pişirme
Kalan kek malzemeleri sırasıyla ilave edip karıştırın. Büyük boy yağlanmış bir borcama harcı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kürdan batırdığınızda temiz çıkana kadar pişirin.
1/2 (Yarım) su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı kıyılmış ceviz
1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
1 su bardağı galeta unu
3. Adım: Soğutma
Şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve kenara alıp soğutun. Fırından çıkan keke 3 dakika sonra ılık şerbeti dökün.
1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı su
1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker
4. Adım: Pişirme
Kek tamamen oda sıcaklığına gelince krema malzemelerini krema hariç tencerede karıştırın ve koyulaşana kadar pişirin.
3 çorba kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker
3 su bardağı süt
5. Adım: Servis etme
Kremayı da ekleyip çırpın ve tatlının üzerine yayın. Bol Hindistan cevizi ile üzerini kaplayın. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edin.
1/2 (Yarım) paket krema