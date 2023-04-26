Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira artış süresiyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Söz konusu düzenleme doğrultusunda Temmuz 2023'e kadar kira artış oranı yüzde 25 olarak sabitlenmişti. Peki, %25 kira artış sınırı ne zaman hangi tarihte bitecek?

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI UZATILACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti:

"Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."

KİRA ARTIŞ SINIRI DÜZENLEMESİ UZATILACAK

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

"ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR"

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti: "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."

KİRA ZAM SINIRILAMASI NE ZAMANA KADAR UZATILACAK?

Yüzde 25 kira zam sınırlaması Temmuz ayında bitecekti. Ancak Bakan Kurum'un uzatılacağı açıklaması üzerine bu tarihte değişiklik yaşanacak. Kira zam sınırının ne zamana kadar uzatılacağı henüz netleşmedi.







