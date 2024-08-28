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KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU 2024: Kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte şartlar ve tarihleri...

"Kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci ve veliler kırtasiye ödenekleri için başvuru takvimini merak ediyor. Hal böyle olunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte şartlar ve tarihleri...

11:31 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kırtasiye yardımı başvuru takvimi açıklandı mı?
Kırtasiye yardımı başvuru takvimi açıklandı mı?

"Kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırtasiye yardımı başvuruları, okulların açılmasına kısa süre kala öne çıktı. Ebeveynler ve öğrenciler e-devlet sayfasını ziyaret etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kırtasiye desteği için başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

2024 KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

Diğer yandan eğitim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. Başvurular e-Devlet üzerinden ''Eğitim Öğretim Yardımı Talebi'' seçeneğinden alınıyor. Başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kırtasiye desteğinin yeni tutarına dair de resmi bir açıklama yapılmadı.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

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