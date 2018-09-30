Kocaeli'de sağanak! 5 günlük Kocaeli hava durumu

Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köylerde yollar sular altında kaldı. Sağanak, vatandaşları olumsuz etkiledi. Kandıra Sanayi Sitesi'nin girişi sular altında kalırken, Pınarlı Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Lokmanlı Mahallesi'nde bir ahırdaki saman balyaları da yağmur suyunda sürüklendi.

İlçedeki Kumcağız, Kanlıdere ve Lokmanlı derelerinin taşması üzerine polis ve jandarma ekipleri derelerin geçtiği köprüleri trafiğe kapattı.

İtfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kışla Deresi'nde suya kapılan bir köpek, AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

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"Bütün ekipler müdahale ediyor"

AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il ve ilçedeki bütün kurumlarca yaşanan olumsuzluklara müdahalenin devam ettiğini, Kandıra-Kaynarca yolunun çalışmalarla tekrar trafiğe açıldığını söyledi.

SEDAŞ ekiplerinin çalışmasına yardımcı olduklarını anlatan Tekoğul, "Can kaybı yok. Kandıra'nın dışında, merkezden uzak köylerde, daha çok Kaynarca ve Araman bölgelerinde yoğunlaşan bir yağış söz konusu. Daha çok zirai zararların olduğu noktasında bilgiler söz konusu. Uzak yerlerdeki evlerde su baskınları olmuş. Köy yollarında lokal anlamda birkaç noktada sıkıntı var ama bütün ekipler müdahale ediyor." diye konuştu.

Tekoğul, kent genelinde başka bir ilçede sıkıntı yaşanmadığını, yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik bütün önlemlerin alındığını kaydetti.