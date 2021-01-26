Koronavirüs 6,5 milyon doz daha
TÜRKİYE

​ 6,5 milyon doz daha ​

6,5 milyon doz daha

Çin’den sipariş edilen 6,5 milyon doz Kovid-19 aşısı daha dün sabah İstanbul’a geldi. CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 14 günlük analizlerinden sonra kullanılabilecek. Anlaşma gereği Çin’den gelecek toplam 50 milyon doz ile 25 milyon kişi aşılanacak.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları’na ait “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçak, dün saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na indi.
Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları’na ait “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçak, dün saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na indi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için 14 Ocak’ta uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının 6,5 milyon dozu daha dün Türkiye’ye ulaştı. Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları’na ait “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçak, dün saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na indi. Çin’in başkenti Pekin’deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul’a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

İkinci parti aşılar THY uçağı ile geldi.

SÜREÇ HIZLANACAK

  • Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi. 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak 14 günlük analiz sonrasında kullanılabilecek. Aşı uygulaması, dün gelen 6,5 milyon doz yeni sevkiyatın ardından hız kazanacak. Yapılan anlaşma gereği 50 milyon doz inaktif aşının tamamının Türkiye’ye getirilmesiyle 25 milyon kişi aşılanmış olacak.

Sıra 80 yaş üzerinde

80 yaş üzerindekilerin aşılanmasına dün sağlık kuruluşlarında başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin bilgi veren Koca, “Bilim Kurulumuz’un önerisiyle hazırlanan program dahilinde 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar” ifadelerini kullandı.

Anlık takip başladı

  • Aşı programının günlük gelişimi artık canlı izlenebilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dünden itibaren canlı olarak verilmeye başlanan “Türkiye Günlük Aşı Tablosu”na ilişkin paylaşımda bulundu. Tüm Türkiye’de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini vurgulayan Koca, “Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz” ifadesini kullandı.

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