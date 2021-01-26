​ 6,5 milyon doz daha ​ 6,5 milyon doz daha Çin’den sipariş edilen 6,5 milyon doz Kovid-19 aşısı daha dün sabah İstanbul’a geldi. CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 14 günlük analizlerinden sonra kullanılabilecek. Anlaşma gereği Çin’den gelecek toplam 50 milyon doz ile 25 milyon kişi aşılanacak.

Yasin Yılmaz 26 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 26 Ocak 2021, 01:57 Yeni Şafak