​ Havadan bulaşıyor gibi tedbir alın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle maske, mesafe ve hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Prof. Özlü, “Havada asılı kalan damlacık çekirdeklerin solunmasıyla bulaşabileceği yönünde bu virüsle ilgili endişelerimiz vardı. Henüz bulaşma yolu konusunda yeni varyantlar içinde kesin kanıtlar yok ancak hızlı bulaşması, yayılması nedeniyle böyle bir olasılığın arttığı kanaati var. Dikkate alınması gerekir, ciddi sıçramalar oldu virüsün varyantının olduğu ülkelerde. Hava yoluyla bulaşıyor gibi tedbir almakta fayda var” dedi.

KORONAVİRÜS Mutasyonlu virüs yayılıyor: Yirmi üç ilde görüldü

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