Koronavirüs Havadan bulaşıyor gibi tedbir alın
TÜRKİYE

​ Havadan bulaşıyor gibi tedbir alın

Havadan bulaşıyor gibi tedbir alın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle maske, mesafe ve hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Özlü, Türkiye’deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Prof. Dr. Tevfik Özlü
Prof. Dr. Tevfik Özlü

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle maske, mesafe ve hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Prof. Özlü, “Havada asılı kalan damlacık çekirdeklerin solunmasıyla bulaşabileceği yönünde bu virüsle ilgili endişelerimiz vardı. Henüz bulaşma yolu konusunda yeni varyantlar içinde kesin kanıtlar yok ancak hızlı bulaşması, yayılması nedeniyle böyle bir olasılığın arttığı kanaati var. Dikkate alınması gerekir, ciddi sıçramalar oldu virüsün varyantının olduğu ülkelerde. Hava yoluyla bulaşıyor gibi tedbir almakta fayda var” dedi.

Mutasyonlu virüs yayılıyor: Yirmi üç ilde görüldü
KORONAVİRÜS
Mutasyonlu virüs yayılıyor: Yirmi üç ilde görüldü

AŞI OLANLAR BAĞIŞIKLIK KAZANDI

  • Türkiye’deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını söyleyen Özlü, “Bilinen mRNA aşılarının etkisiz kalacağı ve yeniden aşılanmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda bir kaygı var. Ama inaktif aşılarla ilgili daha rahatız. Bu aşı halen çalışıyor, şu an bu aşıyı yaptıran kişiler varyantlara karşı da bağışıklık kazanmış olacaklardır” diye konuştu. Prof. Özlü, “Hastalığı geçirenler de aşılanan kişiler de, pandemi bütünüyle kontrol altına alınıncaya kadar tedbirli ve dikkat etmesinde yarar var” dedi.
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