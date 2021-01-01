Koronavirüs 1,5 ayda antikorüretecek
BİLİMSEL GELİŞMELER

1,5 ayda antikor üretecek

1,5 ayda antikor üretecek

Çin’den gelen Kovid-19 aşısı Sinovac, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak. Aşının tam koruculuğunun oluşabilmesi için ikinci dozdan 15 gün sonrası işaret ediliyor. Uzmanlar, iki doz şeklinde vurulacak aşının birinci dozunda ciddi anlamda antikor yükselmesinin beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’den gelen Kovid-19 aşısı Sinovac, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak. Aşının tam koruculuğunun oluşabilmesi için ikinci dozdan 15 gün sonrası işaret ediliyor. Uzmanlar, iki doz şeklinde vurulacak aşının birinci dozunda ciddi anlamda antikor yükselmesinin beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Birinci dozu alan vatandaşın vücudunda bir miktar antikor yükseliyor, ancak net bir koruyuculuk seviyesine ulaşmıyor.

KORUMA İKİNCİ DOZDA

  • Tam koruyuculuk ikinci doz ile başlıyor. İkinci doz vurulduktan iki hafta sonra ciddi manada bir koruyuculuğun geliştiği belirtiliyor. Birinci dozu yaptıran vatandaşların hastalığa yakalanma riski bulunuyor. Onun için aşıyı vurulacakların tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor.

FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

Uzmanlar, “Vücutta oluşan antikorlar, virüsün kimliğinin fotoğrafını çekiyor. Hafızaya, kitaplığa atıyor. Virüs vücuda girdiği anda antikor devreye giriyor. Virüsü etkisiz hale getirmek için mücadele veriyor” yorumunu yaptılar. Uzmanlar, aşının koruyuculuk süresinin yaklaşık 6 ay ila 1 yıl olduğunu öngörüyor.

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