2. zirve geride kaldı ​

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların ise yüzde 25 azaldığını bildirdi.
- Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı” bilgisini verdi.
Vali Yerlikaya, “Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz” ifadesini kullandı.