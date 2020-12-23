2. zirve geride kaldı ​

Londra'dan gelen yolculara havalimanında PCR testi yapıldı

Korona virüs'ün mutasyona uğradığı tespit edilen İngiltere'ye uçuşların durdurulmasının ardından son uçak İstanbul'a geldi. Londra'dan İstanbul'a gelen Kabin ekibi dahil 125 kişiye İstanbul Havalimanı'nda PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular evlerine karantinada kalacak. Korona virüsün mutasyona uğramasıyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı artmasından dolayı İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri geçici durdurma kararı alındı.