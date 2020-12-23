Koronavirüs 2 zirve geride kaldı
TÜRKİYE

2. zirve geride kaldı ​

2. zirve geride kaldı

İstanbul’da Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanlar yüzde 40, yoğun bakımda yatanlar da yüzde 25 azaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldı.
İstanbul’da Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların ise yüzde 25 azaldığını bildirdi.

  • Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı” bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, “Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz” ifadesini kullandı.

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