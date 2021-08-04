Koronavirüs Acile başvuru 5 kat arttı
TÜRKİYE

Acile başvuru 5 kat arttı

Koronavirüs vakalarındaki yükseliş, acil servislerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kapanan koronavirüs servisleri günlük vaka sayısının 25 bine dayanmasıyla yeniden açıldı. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Başar Cander, “200’e kadar düşmüş olan Kovid acil polikliniğindeki başvurular 1000’e yükseldi” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Acile başvuru 5 kat arttı
Fotoğraf: Arşiv

Son birkaç haftada yükselişe geçen koronavirüs vakaları, acil servislerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Günlük vaka sayısının 20 binlere ulaşmasıyla kapanan koronavirüs servisleri yeniden açıldı. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Biz neredeyse yatışları sıfırlamıştık. Günde bir hasta bile acil servislere yatmıyordu. Ancak son bir haftada 200’e kadar düşmüş olan kovid acil poliklinikteki başvurular 1000’e yükseldi” dedi.

ÇOĞUNLUĞU AŞISIZ

  • Vakaların adım adım yükseldiğini belirten Cander, “Pandemi koşullarından çıkmıştık. Bazı hastanelerdeki acil servislerinden koronavirüs yatakları kaldırılmıştı. Ancak acil servislerde yoğunluk arttı. Biz zorlanmaya başladık. Hastanelerin tekrar koronavirüs servisine dönüş yapması lazım. Bir ay öncesine göre rakamlar beş katı kadar yükseldi. Yatış bekleyen hastalar için de beş kat arttı diyebiliriz.” dedi. Ölüm sayılarında da artış olduğunu belirten Cander “Yatışlarda büyük çoğunluğun aşısız olduğunu görüyoruz. Burada aşılama ve vatandaşların bireysel tedbirleriyle yaşaması gerekiyor. Artık öğrencilerimizin kaybedecek yılları kalmadı” ifadelerini kullandı.

KIŞIN DAHA ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise “Vakaların artmasıyla birlikte hastanelerin üzerindeki baskılarda artmaya başladı. Birinci servisi dolunca ikincisini de açtık. Yazın böyle yoğun geçiyorsa kışın daha zor günler bizi bekliyor. Gelenlerin büyük bir kısmı ya aşıyı hiç yaptırmamış ya da aşısını tamamlamamış. Artık bireysel önlemlere geçmek gerekiyor. Yoksa kışın ciddi bir problem yaşayacağız” şeklinde konuştu.

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