Koronavirüs Artık antikor testi de yapılıyor
TÜRKİYE

Artık antikor testi de yapılıyor

Artık antikor testi de yapılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı. Tedbir amaçlı antikor ve antijen testlerini yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi havalimanında bu hizmetlerden yararlanabilecekler.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler.
Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı. Tedbir amaçlı antikor ve antijen testlerini yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi havalimanında bu hizmetlerden yararlanabilecekler. Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler. Bir diğer hizmet olan antijen testi ile de yolcunun hasta olup olmadığını belirlenecek.

4 SAATTE SONUÇ

  • Yolcular bu testleri İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde sonuçlarını alabilecekler. PCR, antikor ya da antijen testi yaptıran yolcular, işlemleri için herhangi bir hastaneye gönderilmezken, testler İstanbul Havalimanı’nda kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor.

2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip bu alanda yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında hızlı bir şekilde alabiliyor.

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