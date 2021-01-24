Aşı sırası 65 yaşta

Kovid-19’a karşı başlatılan aşılama takvimi hazırlanan takvim doğrultusunda devam ederken, hafta başı Türkiye’ye ulaşması beklenen 10 milyon dozluk ikinci parti için de 14 günlük test süreci başlayacak. 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılamayı 90 üstü yaş grubu izlemiş, sonrasında ise 85 yaş üzeri vatandaşların aşılamasına geçilmişti. Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması tamamlanacak. Hafta başından itibaren ise 65-84 yaş aralığındaki vatandaşların aşılanması planlanıyor.

Sağlık ekipleri, kar kış demeden en ücra köylere giderek yaşlılara CoronaVac aşısı yapıyor. Bitlis Ahlat’ta ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Kırıkkaya köyüne giden İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, buradaki 90 yaşındaki Seyfettin Oruç ile 65 yaşındaki oğlu Eşref Oruç’u aşıladı.

10 MİLYON DOZ AŞI YOLDA

Öte yandan ikinci parti olarak Çin’den 10 milyon doz aşının ulaşması bekleniyor. Aşılar Türkiye’ye ulaştığında ilk 3 milyon dozda olduğu gibi 14 günlük test sürecine sokulacak. Pazartesi günü aşıların test sürecinin başlaması halinde 7-8 Şubat tarihleri arasında analizin tamamlanarak kullanım onayının çıkması öngörülüyor.

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‘Sıranız geldi’ yalanına dikkat!

Sağlık Bakanlığı, ‘Aşı sıranız’ geldi yalanıyla vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, “Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız.” notunu düştü. Uzmanlar, her zaman turkiye.gov.tr,

ve enabiz.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.

7 milyon dozu hizmet sektörüne

Beklenen 10 milyon doz aşının onayıyla birlikte, aşılamada ikinci grupta yer alan asker, polis, kritik görevdeki kişiler, zabıta/özel güvenlik, cezaevleri, eğitim, gıda ve taşımacılık sektörlerinde çalışanların randevulu sistemle aşılanması başlayacak. Türkiye’ye gelmesi beklenen 10 milyon doz aşıdan 3 milyon dozu ilk aşılanması yapılan sağlık çalışanları, yaşlılar ve bu kişilerin bakımında görev alan personele ikinci doz olarak vurulacak. 13 Ocak’ta ilk aşılaması olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşısı ise 11 Şubat’ta yapılacak. 12 Şubat’ta ikinci doz aşılama başlayacak.

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