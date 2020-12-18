Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Aşıda kayda değer yan etki yok Aşılama kampanyamız örnek olacak
BİLİMSEL GELİŞMELER

Aşıda kayda değer yan etki yok: Aşılama kampanyamız örnek olacak

Aşıda kayda değer yan etki yok: Aşılama kampanyamız örnek olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısıyla ilgili “Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi” dedi. Toplum olarak önemli bir aşı kültürüne sahip olduğumuzu söyleyen Koca, “Başta aile sağlığı merkezlerinde, üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızla birlikte örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den alınan aşıya ilişkin stratejinin görüşüldüğü Bilim Kurulu sonrası sürece ilişkin bilgi verdi. Yerli aşı çalışmaların orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağının belirtildiğini söyleyen Koca, “Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır” diye konuştu.

Fahrettin Koca

DÜNYAYA ÖRNEK ‘AŞI’ KAMPANYASI

  • Erken dönemde yapılacak aşılamaya odaklanmanın önemini dile getiren Koca, “Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir” dedi. Koca, başta Aile Sağlığı Merkezlerimizde olmak üzere üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımız ve bütün vatandaşlarımızla dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Koca bir de müjde verdi. Koca, Türkiye’nin polio ve tetanozdan sonra kızamıkçığın da tamamen yok edildiği bir ülke konumuna geldiğini açıkladı.
Abone Ol Google News
4 köy karantinaya alındı

4 köy karantinaya alındı

​Giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Vodafone Parkta sürpriz yok

Vodafone Park'ta sürpriz yok

​Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
HDPliler Şırnaklı annelere taşla saldırdı

HDP'liler Şırnaklı
annelere taşla saldırdı

Terör mağduru acılı anneleri hedef aldılar.
2020 yılının<br>en iyi futbolcusu

2020 yılının
en iyi futbolcusu

​Polonyalı yıldız merak edilen ödülün sahibi oldu.
Savcılık harekete geçti

Savcılık harekete geçti

​Üniversitelerle ilgili skandal sözlere soruşturma.
Dünya en kötü <br>yılını geçirdi

Dünya en kötü
yılını geçirdi

​Asya ve Pasifik ilk sırada yer alıyor.

Erdoğan'ın<br>özü sözü birdir

Erdoğan'ın
özü sözü birdir

Rus lider Putin, yıl sonu toplantısında​ konuştu.
Tüm dünyada yayılıyor

Tüm dünyada yayılıyor

​Yeni salgın alarm verici seviyede.

Utanıyorum bunlardan

Utanıyorum bunlardan

İnce'den taciz skandallarıyla çalkalanan CHP'ye sert sözler.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Günlük vaka sayısı düşmeye başladı.
'Valilik reddetti' demişti

'Valilik reddetti' demişti

CHP'li Subaşı: ​Sayın Valiyi arayarak özür diledim.
Kritik toplantı <br>Irak'ta yapılacak

Kritik toplantı
Irak'ta yapılacak

Erdoğan ve Kazımi ortak toplantıda açıkladı.
Kadro dışında<br> bırakıldılar

Kadro dışında
bırakıldılar

​Kupadan elenen Trabzonspor 3 futbolcuyu sildi.
'Kabul edilebilir değil'

'Kabul edilebilir değil'

​​Bakan Koca'dan görevden alınan başhekim hakkında açıklama.
Önce kendini<br>sonra Arap dünyasını ateşe verdi

Önce kendini
sonra Arap dünyasını ateşe verdi

Muhammed Buazizi, 10 yıl önce ​'Arap Baharı'nın ateşini yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.