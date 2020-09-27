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Koronavirüs Bakan Varanktan koronavirüs aşısı açıklaması İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, insan denemelerine başlamak istiyoruz
BİLİMSEL GELİŞMELER

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması: İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, insan denemelerine başlamak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Varank, koronavirüse karşı Türkiye'nin yaptığı aşı geliştirme projelerinde son aşamaya gelindiğini belirtti. Varank, "Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
Bakan Mustafa Varank
Bakan Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Üniversitesi, TÜBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının yürütüldüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atlardan elde edilen anti serum çalışmalarının yapıldığı Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuarı ziyaret eden Bakan Varank, Adıyaman'da yürütülen çalışmaların Türkiye’deki en önemli at aşı tesisi olduğunu ifade etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın Kovid-19'a karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha Türkiye sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlk olarak TÜBİTAK öncülüğünde Kovid-19 Türkiye Platformunu oluşturduklarını anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

  • "Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde, son sürat bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor."

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"İnsanlar üzerinde denemelere başlamak istiyoruz"

Varank, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."

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Atlardan elde ediliyor: Adıyaman'da koronavirüse karşı antiserum üretiminde sona gelindi
FOTOĞRAF 19
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19#39;lu hastalardan alınan numuneler ile gerçekleştirilen çalışma, VETAL şirketinin BSL-3 laboratuvarında yürütülüyor.
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Hastalardan alınan virüsler önce laboratuvar ortamında inaktive ediliyor, daha sonra çiftlikteki çalışma grubunda hastalıksız atlara enjekte ediliyor. Bu atlardan alınan plazmadan da antikor elde ediliyor.
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ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kovid-19'a mücadelede Türkiye'de önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
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Kendilerinin de VETAL şirketi ve TÜBİTAK ile ortak bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Turgut, şöyle devam etti:
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Bu çalışmaya 1 Nisan'da başladık. Şu anda çalışmamızın sonuna yaklaştık. TUBİTAK'a önce bir proje verdik. Bu çalışmamız aşı çalışmasına benzer bir çalışma ancak bizim çalışmamızın aşı çalışmalarından farkı beşeri antiserum olmasıdır. Şu anda hayvanlarda test aşamasına geldik. TUBİTAK ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halindeyiz. Elimizde yaklaşık 7 bin hastaya yetecek kadar antiserum toplanmış durumda. Ancak testlerin tamamı bitmedi.
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Atlardan 6 hafta sonra antikor elde edilmeye başlandı<br><br> VETAL firmasının çok büyük bir tesisi olduğunu ifade eden Turgut, şöyle konuştu:
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Bu çalışma için tıpkı yılan ve akrep serumlarının üretim yöntemlerine benzer bir şekilde biz de virüsü kullanarak antiviral bir serum üretebilir miyiz diye yola çıktık. Çalışmada inaktive ettiğimiz virüsün atlara enjeksiyonundan yaklaşık 6 hafta sonra antikorlar elde edilmeye başlandı. Çalışmadaki atlarımız İngiliz ve Arap ırkıdır. Ayrıca bu atlar herhangi bir hastalığı olmayan atlardır.
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Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz<br><br> Çalışmamız dünyada atlarda yapılan ilk çalışma niteliğindedir. diyen Turgut, kendi koordinesinde 13 kişilik bir ekibin görev yaptığını ifade etti.
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Turgut, Yakın zamanda ABD'de bir çalışma başlatıldığı görülmüştür. Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz. Bütün testler bittiğinde ve onay verildiğinde biz bu serumları hasta olan insanlara kullanabileceğiz. Özellikle yoğun bakımdaki kişilere kullanabileceğiz. Dozlamaları da yaptık. Beşeri antiseruma isim de bulduk. 'Kovidsera' adını verdik ve ürünün isim patentini de aldık. diye konuştu.
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Atlardan elde ediliyor: Adıyaman'da koronavirüse karşı antiserum üretiminde sona gelindi
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TÜBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen çok özel çalışmalarda, "Kovidsera" adı verilen atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi.


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