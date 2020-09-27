Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması: İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, insan denemelerine başlamak istiyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Varank, koronavirüse karşı Türkiye'nin yaptığı aşı geliştirme projelerinde son aşamaya gelindiğini belirtti. Varank, "Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Üniversitesi, TÜBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının yürütüldüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atlardan elde edilen anti serum çalışmalarının yapıldığı Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuarı ziyaret eden Bakan Varank, Adıyaman'da yürütülen çalışmaların Türkiye’deki en önemli at aşı tesisi olduğunu ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın Kovid-19'a karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha Türkiye sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.
İlk olarak TÜBİTAK öncülüğünde Kovid-19 Türkiye Platformunu oluşturduklarını anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:
"Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde, son sürat bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor."
"İnsanlar üzerinde denemelere başlamak istiyoruz"
Varank, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."