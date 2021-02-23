Koronavirüs Bebeğini kucağına bile alamadı Genç kadın koronavirüse yenildi
AMASYA TÜRKİYE

Bebeğini kucağına bile alamadı: Genç kadın koronavirüse yenildi

Amasya’da koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 6 aylık hamile Duygu Abacı Arslan, bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi İHA
Duygu Abacı Arslan, 25 yaşındaydı.
Duygu Abacı Arslan, 25 yaşındaydı.

Amasya'da yaşayan 25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

İlaç tedavisine başlanması için 6 aylık hamile olan Arslan’ın bebeği sezaryenle alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Çorum’daki bir hastaneye sevk edilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Geride kucağına bile alamayıp koklayamadığı ‘Yamaç’ adı verilen oğlunu ve 1,5 yıl önce evlendiği acılı eşini bırakan talihsiz kadın, Memüdede Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

"Yamaç" bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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