Bebeğini kucağına bile alamadı: Genç kadın koronavirüse yenildi

Normalleşme adımları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın koronavirüs salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının mart ayında atılacağına ilişkin açıklaması büyük heyecana yol açarken koronavirüs tedbirlerine ilişkin de yeni bir modele geçilecek. Mart ayında uygulamaya alınacak normalleşme adımları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan il bazında koronavirüs vaka tablolarına göre şekillenecek, vaka sayılarının düşük olduğu illerde kontrollü bir şekilde işletmeler açılacak. Kademeli normalleşme süreci iki haftada bir gelen koronavirüs vaka oranlarına yönelik şekillenecek.

