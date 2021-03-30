Bilecik'te bu köye koronavirüs hiç uğramadı

Muhtar, köye giren her aracı durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.

Gölpazarı ilçesine 15 kilometre uzaklıkta ve vaka sayısı sıfır olan Bolatlı köyüne her giren araç sürücü ve içindekiler HES kodu sorgusundan geçiyor. Sorgulama sonrası hiç bir sıkıntı olmayan kişiler köye girerken, bu sayede köyde hiç bir vaka yaşanmıyor.

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Muhtar, köye giren her aracı durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.

"HES kodu olmadan köye giremiyorlar"

Köy girişinde kendi olmasa azalarının bu uygulamayı yaptıklarını anlatan Bolatlı Köyü Muhtarı İdris Yağcı, şunları söyledi: