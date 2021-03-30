Koronavirüs Bilecikte bu köye koronavirüs hiç uğramadı
BİLECİK TÜRKİYE

Bilecik haberleri: Bu köye koronavirüs hiç uğramadı

Bilecik'te bu köye koronavirüs hiç uğramadı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bolatlı köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası ortaya çıkmazken, Muhtar İdris Yağcı, köye giren her aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasını titizlikle sürdürdüklerini anlattı.

Haber Merkezi İHA
Bilecik haberleri: Bu köye koronavirüs hiç uğramadı
Muhtar, köye giren her aracı durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.

Gölpazarı ilçesine 15 kilometre uzaklıkta ve vaka sayısı sıfır olan Bolatlı köyüne her giren araç sürücü ve içindekiler HES kodu sorgusundan geçiyor. Sorgulama sonrası hiç bir sıkıntı olmayan kişiler köye girerken, bu sayede köyde hiç bir vaka yaşanmıyor.

Koronavirüs uğramadı köy: Hiç vaka görülmedi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs uğramadı köy: Hiç vaka görülmedi

Muhtar, köye giren her aracı durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.
Muhtar, köye giren her aracı durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.

"HES kodu olmadan köye giremiyorlar"

Köy girişinde kendi olmasa azalarının bu uygulamayı yaptıklarını anlatan Bolatlı Köyü Muhtarı İdris Yağcı, şunları söyledi:

  • "Bizim köyümüzde şuan koronavirüs (Kovid-19) hastalığı yok. Neden diye soracak olursanız hastalık çıktığından beri hiç kimse komşu ziyaretine, ev oturması gitmiyor. Ardından Gölpazarı Kaymakamımız biz köy muhtarına yeni bir uygulama çıkardı ve bütün muhtarlara söyledi. Biz de bu HES kodu uygulamaya tam riayet ediyoruz. Köye giren araçlardakilere HES kodu soruyoruz, yoksa hastaneden rapor kağıdı soruyoruz. Köye gelenler de buna uymak zorunda kalıyor. Şehir dışından ilden gelen köylülerimiz HES kodu olmadan köye giremiyorlar. Ben olmadığım zaman azalarım var onlar ilgileniyorlar. Bizim köyde bu işe çok duyarlı davranıyor. Masala gece köye yabancı bir araç girdi. Benim haberim yok, hemen beni arayarak ’muhtarım yabancı birileri var köyde’ diyorlar. Ben de hemen gidip ilgileniyorum. Bundan dolayı bizim köyümüze hastalık girmedi."
Abone Ol Google News
3,5 milyon liraya değecek

3,5 milyon liraya değecek
83 operasyonel tim katılıyor

83 operasyonel tim katılıyor

'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı.
Şantaj için kendisi kayda aldırmış

Ayvatoğlu'nun gözaltındaki arkadaşlarının ifadelerine ulaşıldı.
İstanbul bildiğimiz gibi

İstanbul bildiğimiz gibi

Görüntüler bu sabahtan: ​Metrobüsler ve duraklar hınca hınç insan

​MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Evimizi asla terk etmeyiz

Evimizi asla terk etmeyiz

​İsrail'in tehdidi altındaki mahallenin sakini olan Arafa, Yeni Şafak'a konuştu.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Dilenci Atina

Dilenci Atina

​ABD'li temsilci Yunanistan'ı şok etti.

ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

Çok sayıda<br>adrese eş zamanlı baskın

Çok sayıda
adrese eş zamanlı baskın

​İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu.

Yağmur ve kar uyarısı!

Yağmur ve kar uyarısı!

​Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.