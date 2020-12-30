Koronavirüs BioNTechin hedefi 2021de 750 milyon doz aşı
DÜNYA

BioNTech’in hedefi 2021’de 750 milyon doz aşı

2021 yılının ilk yarısında 250 milyon doz koronavirüs aşısı üretimini hedefleyen BioNTech, yıl sonuna kadar bu sayının 750 milyon doza ulaşmasını bekliyor.

Haber Merkezi Diğer
BioNTech şirketi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından yönetiliyor.
BioNTech şirketi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından yönetiliyor.

Koronavirüse karşı Comirnaty isimli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech firması, 2021 yılında 750 milyon doz aşı üretmeyi planladıklarını açıkladı.

2021 yılının ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretimini hedefleyen BioNTech, yıl sonuna kadar bu sayının 750 milyon doza ulaşmasını bekliyor.

Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur’a (dpa) açıklamalarda bulunan bir şirket yetkilisi, BioNTech’in Almanya’nın Mainz kentindeki fabrikasının yanı sıra Almanya ve Avrupa’daki çeşitli şirketlerle üretim ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi.

Aşı üretimi için ABD’li ortağı Pfizer’ın Belçika’nın Puurs kentindeki tesisi ile ABD’deki tesislerini kullanan şirket, bunlara ek olarak geçtiğimiz eylül ayında devraldığı Novartis’e ait, Marburg kentindeki fabrikayı da şubat ayından itibaren üretim sürecine dahil etmeye hazırlanıyor.

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