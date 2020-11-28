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BİLİMSEL GELİŞMELER

Bu test 10 dakikada sonuç veriyor

Bu test 10 dakikada sonuç veriyor

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki biyoteknoloji araştırma ekibi 10 dakikada sonuç veren yerli PCR testini hizmete sunmak için gün sayıyor. Kitle ilgili bilgi veren üniversite rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Çalışmalar % 90’ın üzerinde başarı oranı yakalayacağımızı gösteriyor. Bu kit için yurt dışından da talep aldık” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Erzurum Teknik Üniversitesi, 10 dakikada sonuç veren yerli PCR testini hizmete sunmak için gün sayıyor.
Erzurum Teknik Üniversitesi, 10 dakikada sonuç veren yerli PCR testini hizmete sunmak için gün sayıyor.

Dünyayı saran koronavirüs ile ilgili ülke çapında mücadele devam ederken Erzurum Teknik Üniversitesi’nden sevindirici haber geldi. Okulun bünyesinde yer alan Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi’nde çalışmalar yürüten biyoteknoloji araştırma ekibi, yerli PCR testini hizmete sunmak için gün sayıyor. TÜBİTAK destekli 20 Kovid-19 projesi içerisinde yer alan çalışma tamamlanınca test süresi on dakikaya düşürülecek.

PROJE, TÜBİTAK DESTEKLİ YÜRÜTÜLÜYOR

  • Biyoteknoloji alanında yurtdışına ürün ihraç etme konusunda tecrübeli olduklarını belirten Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi’mizde bulunan moleküler biyoloji ve genetik biyoteknoloji araştırma grubumuzun TÜBİTAK destekli çalışmaları devam ediyor. TÜBİTAK’ın desteklediği yirmi proje içerisinde sadece biz PCR testi çalışması yapıyoruz. Tabii ki yerli aşı üretimi çalışmaları çok kıymetli, ancak çalışmaların tamamlanması bir yılı bulacağı söyleniyor. Arkadaşlarımız test süresini 10 dakikaya düşürmek için çalışmalar yapıyorlar” dedi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak:

YÜKSEK TEST ÜCRETLERİ GERİDE KALACAK

Çalışmaların sadece ARGE boyutunda kalmadığının altını çizen Çakmak, “Ülkemizde PCR testlerinin yerli ve milli olmamasından dolayı maalesef döviz akışını durduramıyoruz. Özel hastanelerde test fiyatları 250 TL’ye kadar çıkıyor. Üstelik yüzde yüz sonuçta vermiyor. Hekim arkadaşlarımızın en büyük şikâyeti test süresinin uzunluğu ve tam sonuç verememesi. Bizim testimiz hizmete sunulduğu zaman hem kısa sürede sonuç vereceğini hem de doğruluk payının yüksek olacağını düşünüyoruz. Denemelerimiz tamamlanmak üzere üç ay içerisinde en geç bu üretimin tamamlanacağı yönünde öngörülerimiz var. Yaptığımız çalışmalar, yüzde 90’ın üzerinde başarı oranı yakalayacağımızı gösteriyor. Bu kit için yurt dışından da talep aldık” şeklinde konuştu.

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