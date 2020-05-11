Burdur'da berberin koronavirüs testi pozitif çıkında bir belde karantinaya alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kocaaliler Beldesi'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla beldede karantina uygulaması başladı.

Beldenin giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılırken, jandarma ve sağlık ekipleri de önlem aldı.

Testi pozitif çıkan ve berber olduğu öğrenilen kişi de Bucak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

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