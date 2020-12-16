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TÜRKİYE

Çin aşıyı geciktirdi: Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi?

Çin aşıyı geciktirdi

Çin’den alınacağı açıklanan 50 milyon doz Koronavirüs aşısının ilk partisi ülkedeki bürokrasiye takıldı. Aşının ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu, ancak Çin’de bazı prosedürlerden kaynaklanan gecikmenin yaşandığı belirtildi. İlk parti aşıların 10 gün içinde gönderilmesi planlanıyor. Daha önce aralık sonu olarak öngörülen aşılamaya yeni yılda başlanacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin Çin’den aldığı Kovid-19 aşısının 11 Aralık olarak planlanan ilk teslimatı Çin’deki prosedüre takıldı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre ilk partinin bir hafta on gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Çin aşısı Türkiye’ye üç aşamada gelecek. Aşının ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu, ancak Çin’de bazı prosedürlerden kaynaklı gecikmenin yaşandığı belirtildi.

Türkiye'de bir ilk: Bu aşı BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte
FOTOĞRAF 12
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Koronavirüs aşısı geliştiren 13 merkezden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü’nde Türkiye’de ilk defa genetik teknoloji kullanılarak m RNA temelli koronavirüs aşısı laboratuvar ortamında sentezlenerek, hayvan testleri aşamasına geldi. Tıbbi Genetik Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak başkanlığında yürütülen projede Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Etlik Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karatay Üniversitesi’nden de bilim insanları görev alıyor.
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Türkiye’nin ilk m RNA aşı çalışmasına 15 Haziran’da başladıklarını belirten Tıbbi Genetik Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak şöyle dedi: Selçuk Üniversitesi Covid-19 platformunda 2 aşı çalışmasıyla temsil edilmekte. Biz Covid-19 platformu dahilinde m RNA aşı teknolojisine dayalı bir çalışma yapıyoruz. Bu m RNA teknolojisi, dünyada da yeni bir teknoloji. Yaklaşık 4-5 yıllık geçmişi var.
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Bizim aslında ekip olarak daha önceden kanser aşıları üzerinde ilgimiz vardı. Özellikle bu yönde okumalar ve çalışmalar içerisindeydik. Biz ekip olarak aslında bu süreçte vicdanen bu yönde birtakım çalışmalar içerisine girme zorunluluğunu kendimizde hissettik ve bu yönde bir proje geliştirme süreci içerisine girdik. TÜBİTAK projemizi çok kısa süre içerisinde kabul etti.
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Fakat Covid-19 projesinde yer alan aşı grupları içerisinde en geç başlayan biz olduk, Haziran 15’te çalışmalara başladık. Türkiye’de ilk m RNA çalışmasını biz yapıyoruz. m RNA teknolojisi dünyada 3’üncü aşı teknolojisi olarak tanımlanıyor.
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MRNA temelli koronaviris açı çalışmasını anlatan Doç. Dr. Nadir Koçak, 3’üncü jenerasyon aşı teknolojisi bu. MRNA’yı oluşturuyoruz. Sonra mRNA’yı bireylere kas yoluyla uyguluyoruz. Bu m RNA hücrelere gidiyor, hücrede sitoplazmaya gidiyor. Orada ribozomlar tarafından virüsün proteinine dönüştürülüyor. Bu proteinler meydana geldiği için bağışıklık hücrelerimiz bunları tanıyor ve antikor oluşturuyor. RNA’lar DNA’dan genler var, DNA’lar RNA’lara dönüştürlüyor. RNA’lar x geninin RNA'sı oluyor. Hücrede sitoplazmaya giriyor. Sitoplazma da ribozomlarda proteinlere dönüştürülüyor. Bizim hücrelerde oluşan süreci taklit ediyor. Protein üretim teknolojisi de diyebiliriz. Buna sentetik biyoloji de diyoruz dedi.
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Dünyanın önde gelen firmaları BioNTech ve Moderna’yı takip ederek, sürekli projelerini geliştirdiklerini, bunun sonucunda da 4 aşı prototipi oluşturduklarını söyleyen Doç. Dr. Koçak şöyle konuştu:
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3 ay boyunca bu konu üzerinde yoğunlaştık. Hemen arkasından kendi m RNA’mızı dünyada da önde gelen grupları da takip ederek, etkinlik oranı yüksek bunun yanında istediğimiz cevabı alabilecek şekilde dizayn etmeye çalıştık ve bu süre içerisinde kendi aşımızı dizayn ettik. Yakın zamanda da kendi laboratuvarımızda sentezledik. Türkiye’nin m RNA teknolojisiyle geliştirilmiş ilk aşısı oldu. Ve biz şu anda hayvan çalışmaları aşamasına geçmiş bulunmaktayız. 2 ay içerisinde bu süreci tamamlamayı planlıyoruz.
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Daha sonra da insan üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Bizim şu anda ön görümüz yaz ayı içerisinde insanlara uygulanabilir hale getirmek. Fakat biz alternatifli olarak gitmeye çalışıyoruz. Bu süre içerisinde protokolleri oturtup, bu konuda eksikliklerimizi tamamladıktan sonra arka arkaya 3 yeni dizaynlar oluşturduk. 3 tane dizaynın da 1 ay içerisinde sentezlerini tamamlamayı planlıyoruz. Bu sentezleri planladıktan sonra yaklaşık 4 tane prototip aşıları hayvanlara uygulamaya başlayacağız.
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Burada etkinliği yüksek bir aşıyla yürümeyi bundan sonraki süreci onunla götürmeyi planlıyoruz. Çünkü aşıda en önemli şeylerden birisi belli bir etkinliği yakalamak. Bizim takip ettiğimiz BioNTech ve Moderna gibi ekiplerin bu konuda yüzde 90- 95 civarında bir etkinliği yakalaması bizi sevindirdi. Biz de süreç içerisinde aşımızı sürekli modifiye ettik bu etkinliği yakalayabilmek için.
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Aşının yakın zamanda hayvan deneylerinde kullanılacağını belirten Doç. Dr. Koçak, Aşılardan bir tanesi hayvanlara uygulanmaya hazır. 1 ay sonra diğer üç tanesinin de eklenmesiyle 4 tanesini de hayvanlara uygulamaya başlayacağız. Bir tanesi için 10 gün içerisinde başlayacağız. Bu süre içerisinde diğer aşıları da uyguladıktan sonra en etkili olanla yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Bizim planımız yaz ayları. Yaz aylarında insanlara uygulanabilecek düzeye getirmeyi planlıyoruz. Yaz ortalarında süreç istediğimiz gibi tamamlanırsa, insanlara uygulamaya başlamış olacağız dedi.
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Aşı çalışmalarında fedakarlıklarla dolu bir süreç yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Nadir Koçak, Arkadaşlar çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Anadolu’nun çeşitli üniversitelerinden hocalarımız bu çalışmalar içerisinde yer alıyor. Bunun yanında yüksek lisans öğrencilerimiz, uzmanlık öğrencilerimiz de çalışmanın içerisindeler. Hepsi fedakarlık içerisinde, günde 4 saat uykuyla çalışıyorlar. Hafta sonları hepsi burada. Buranın ışığı hemen hemen hiç sönmedi diyebilirim. Bizim ekibimizin hemen, hemen yarısı virüse yakalandı. Bir pandemi hastanesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlar hep fedakarlıklar gösterdi. Hatta virüse yakalandıkları zaman bile bizi arayıp ‘hocam iyi hissediyorum ben gelemez miyim? diyen arkadaşlar oldu. ‘Gelsem de sizden uzakta çalışsam’ diyenler oldu. Biz burada projemizde çalışan enfeksiyon hastalıklarında çalışan hocalarımızla danışarak süreci devam ettirdik. Bazen içimiz sızlayarak çalışmaları sınırlamak zorunda kaldığımız dönemlerimiz de oldu diye konuştu.
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Türkiye'de bir ilk: Bu aşı BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte
Türkiye'de ilk defa genetik teknolojiyi kullanarak, 'm RNA' temelli koronavirüs aşısı geliştiren merkezlerden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü'nde Haziran ayında başlanılan aşı çalışmaları, hayvan deneyleri aşamasına geldi. BioNTech ve Moderna firmalarının geliştirdiği aşıyla aynı özelliği taşıyan aşının gelecek yıl yaz aylarında insanların kullanımına sunulacağını söyleyen aşı projesi yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak, "Türkiye'de ilk m RNA çalışmasını biz yapıyoruz. Bu konu üzerinde yoğunlaştık. Türkiye'nin m RNA teknolojisiyle geliştirilmiş ilk aşısı oldu. Şu anda hayvan çalışmaları aşamasına geçmiş bulunmaktayız" dedi.


10 GÜNE KADAR GELECEK

  • Yine, önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığının aşının Türkiye’ye ihracı için onay verdiği öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çin aşısında ilk parti ürünün on güne kadar Türk Hava Yolları ile getirilmesi planlanıyor. Daha sonra bu aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından incelenecek. Türkiye incelemeyi kendi kuralları çerçevesinde yapacak. İnceleme 14 gün sürecek.

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40 MİLYON DOZ OCAK SONUNDA

Türkiye Çin ile yapmış olduğu anlaşma gereği, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının daha getirilmesi planlanıyor. Şubat ayında ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde.

Mustafa Necmi İlhan

YOĞUN AŞILAMA DÖNEMİ

  • Yeni yılla birlikte aşılanma sürecinin başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kısa bir zaman diliminde yoğun aşılama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, “Çünkü kitlesel bağışıklamanın bu şekilde başarılı olabileceğini inanıyoruz. Bu nedenle iki ve üç ay içinde yoğun aşılama dönemi içine girmek istiyoruz. Vatandaşları aşı olması konusunda ikna edeceğiz. Bizim asıl işimiz aşı geldikten sonra başlayacak” ifadelerini kullandı.

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Hedef günde 1,5 milyon doz

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1,5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Prof. Dr. İlhan, Türkiye’ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yaptı. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor.”

3 KİŞİLİK EKİPLER OLACAK

  • “Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200’ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak.”

HAZİRAN SONUNA KADAR

“Türkiye’de aşılama her yerde aynı anda başlayacak. 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir.

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