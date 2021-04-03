Koronavirüs Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜRKİYE

​Daha sıkı tedbirler gerekiyor

Daha sıkı tedbirler gerekiyor

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarında her gün yeni zirve yaşanıyor. Günlük vaka sayısı 40 bini aştı. Uzmanlar “En kötü noktadayız” uyarısı yaparak daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtiyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bir saniye bile vakit kaybetmeden yeniden kapanma önerisi yaparken Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın “Vaka artışını engellemek için kısıtlamaların biraz daha artırılması gerekebilir” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüste vaka sayıları alarm veriyor. İkinci normalleşme sürecinin başlamasından sonra günlük vaka sayılarında her gün yeni bir zirveyi yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık haritada 58 il “çok yüksek riskli” kategoride yer alırken günlük vaka sayıları da 40 bini aştı. Uzmanlar vaka artışının “endişe verici” olduğunu belirterek kısıtlamaların arttırılması gerektiğini belirtiyor.

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EN KÖTÜ NOKTADAYIZ

  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, günlük vaka sayılarının yeniden kapanmayı gerektirdiğini belirterek bir saniye bile vakit kaybetmeden yeniden kapanma önerdi. Türkiye’nin salgın sürecinde şu an en ağır dönemini yaşadığını belirten Prof. Yavuz, hastanede yatan sayısının da artacağını dile getirdi. Yavuz, “40 bin vaka, 300 bine yakın aktif vaka var. Topyekun bir mücadele olmalıdır. Vatandaş elinden ne geliyorsa bireysel önlemini alsın. Hiç kimse ile görüşmesinler. Şu dönem çok kötü bir aşama. En kötü noktadayız. Misafirliğe gitmesin, gelmesin” dedi.

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HASTA SAYISI ARTTI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da, yoğun bakımlarda koronavirüs hasta sayısının arttığına dikkat çekti. Ramazan ayı için bazı tedbirlerin arttırıldığını hatırlatan Prof. Yalçın, “İftar ya da sahur yemeklerinde bir araya gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha az bir araya gelirsek virüsün yaygınlığını ve bulaştırıcılığına engel olabiliriz” diye konuştu.

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KISITLAMALAR ARTTIRILMALI

  • Son 1 aydaki vaka sayısı artışının maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, “Birtakım yasaklar kalkmıştı ama bunların sonuçlarının yeterli olmadığı görüldü. Bir araya gelmeleri engellemek lazım. Böyle giderse kısıtlamaların daha da artması gerekebilecek. Bu artış cidden endişe verici. Vaka artışını engellemek için kısıtlamaların biraz daha artırılması gerekebilir” dedi.
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