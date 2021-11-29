Koronavirüs DSÖden Omicron açıklaması Daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok
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DSÖ'den 'Omicron' açıklaması: Daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi. DSÖ Afrika ülkelerine getirilen seyahat yasaklarının da kaldırılması çağrısına bulundu.

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Haber Merkezi AA
DSÖden Omicron açıklaması: Daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanması eleştirildi.

Açıklamada, "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle güney Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor." denildi.

  • DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

Omicron'un semptomları açıklandı: Koku ve tat kaybı yaşanmıyor
FOTOĞRAF 12
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Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki koronavirüs hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı.
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Ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.
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The Telegraph'a konuşan Coetzee, yeni varyantın belirtilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:
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Coetzee, \"Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti\" dedi.
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HASTALARIN ÇOĞUNLUĞU GENÇ ERKEKLERDEN OLUŞUYOR<br><br>Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirten Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.
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TAT VE KOKU DUYUSU KAYBI VAR MI?<br><br>Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.
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Coetzee, \"Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor” diye konuştu.
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Diğer taraftan, Coetzee, 6 yaşındaki bir kızı içeren “çok ilginç bir vakayı” anlattı.
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Doktor, “Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti. Onu kabul etmeli miyim diye merak ettim. Ama iki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.
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Ancak Coetzee, diyabet veya kalp hastalığı gibi önceden sağlık problemleri olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların Omicron tarafından çok daha fazla etkilenebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi:
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\"Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında çok ciddi vakalar göreceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu. <br><br>
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Omicron'un semptomları açıklandı: Koku ve tat kaybı yaşanmıyor
Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyada endişeye yol açarken, Güney Afrikalı doktor, tehlikeli varyantın semptomlarını açıkladı. Vakaların daha çok genç erkeklerde görüldüğünü belirten Dr. Angelique Coetzee, enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini söyledi.

Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

DSÖ, ayrıca Omicron'un, Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını kaydetti.

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

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