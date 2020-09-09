​Ev hariç her yerde maske!

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda valiliklere “Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede yer alan kararlar şu şekilde: Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

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AYAKTAKİ YOLCULAR İÇİN İŞARET OLACAK

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak. Restoran, kafe, otel ve buna benzer tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.

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KARARA UYMAYANLARA ‘ADLİ İŞLEM’

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgelerinde belirtilen koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Ankara'da yolcular isyanda: Seferler az, işe nasıl gideceğiz?

Ankara’da yolcu otobüslerinde ‘ayakta yolcu alınmaması’ kararı sonrasında büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Ancak, sefer azlığı sebebiyle otobüse binemeyen vatandaşlar bu sefer de duraklarda yoğunluk oluşturunca yine sosyal mesafe unutuldu. Vatandaşlar ısrarla seferlerin artılmasını istedi. İstanbul’da ise dün sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta yolculuk ettiği görüldü. Eminönü’nde otobüsten inen ve ayakta yolculuk yapan bir yolcu ise, “Siz bir de işe gidip gelenlere sorun ayakta yolculuk etmeyi. Sefer yok. Nasıl gideceğiz? Belediye otobüs çıkartmıyor. Herkes geç kalıyor. Bir de okullar açılınca görün siz buraları” dedi.