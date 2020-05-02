Evde hayat bizi değiştirdi:Korona özümüze döndürdü

Başta, ekmeksiz kalabiliriz korkusuyla öğrenilen tarifler, şimdilerde hobiye dönüştü. Hem kadınlar hem erkekler ekmeğini de pidesini de kendi mutfaklarında yapıyor.

Dünyayı eve kapatan koronavirüs salgını yaşam tarzlarını, tüketim alışkanlıklarını ve hatta aile ilişkilerini bile yeniden şekillendirdi. Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana, olumsuzluklar gündeme geliyor olsa da aslında birçok vatandaşın hayatında farkında olmadan olumlu gelişmeler yaşandı. Kimi çocuklarına daha fazla vakit ayırarak geleneksel oyunlara merak saldı; kimi de mutfağa girerek kendi ekmeğini ve pidesini yaptı.

Spor salonları kapanınca, günü evde hareketsiz geçirmek istemeyenler de online spor eğitimlerine katılıp formunu koruyor.

KORONANIN ÖĞRETTİKLERİ:

Aile kavramı: Koronadan dolayı zorunlu izolasyona giren eşler, birbirine vakit ayırmaya başladı. Çalışan anne babalar, çocuklarıyla daha fazla ilgilenme fırsatı yakaladı. Yaşlı aile bireyleri olanlar, onlarla iletişimini artırdı.

Ekmek, Pide: İnternetten paylaşılan bilgilerle, özel mayalarla ekmek yapımı öğrenildi. Açık lokanta bulamayan aileler, işi evde lahmacun, pide yapımına kadar vardırdı. Ev yapımı baklava da yeniden favori tatlı oldu.

Ev tadilatı: Boyacıların ve tamircilerin kapanmasından sonra vatandaşlar evlerini kendileri boyamaya başladı. Aksatılan tadilatlar yapıldı.

Tıraş, saç kesimi: Berber ve kuaförlerin kapatılması, özellikle erkekleri evde tıraş olmaya yönlendirdi. Tıraş ve saç kesim makinelerinde satış arttı. Birçok vatandaş, izledikleri videolarla, kendi saçını kendi kesmeyi öğrendi. Kadınlar da bakımlarını evde yaptı.

Vatandaşlar izledikleri videolarla kendilerinin ve çocuklarının saçlarını kesti.

Eski oyunlar: Çocuklarıyla vakit geçiren anne babalar, onları oyalamak için dijital oyunlardan uzak etkinlikler üretti. Piyasadan kaldırılmak üzere olan puzzle ve kutu oyunları yok sattı.

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Kitap okuma: Kitap okuma oranı yüzde elli arttı. Özellikle çocuk kitaplarında stok sıkıntısı yaşandı.

Kitap okuma oranları artarken çocuk kitaplarında stok sıkıntısı bile yaşandı.

Dijitalleşme: Ofiste ya da iş merkezlerinde çalışan kişiler evde çalışma deneyimini ilk kez keşfetti. Online platformlar aktif olarak kullanılmaya başlandı.

E-ticaret: Pandemi, süreciyle birlikte hayatında hiç online alışveriş yapmayan bazı vatandaşlar bile çevrimiçi sipariş vermeye başladı. Temel gıdadan hobi malzemelerine, kadar her türlü ürünün bulunduğu e-ticaret ortamı da altın çağını yaşadı.

Hobi: Koronayla birlikte ahşap boyama, resim, örgü, punc gibi el işleri üretilmeye başlandı. Evde hafif sporlar yapıldı.

Dikiş: Daha önce evlerde bir köşeye kaldırılan dikiş makineleri baş köşelere yerleştirildi. Öncelik maske üretimi oldu.

Tasarruf: Koronanın öğrettiği en önemli şey tasarruf oldu. Daha önce hayatımızın merkezine oturan gereksiz harcamalar azaldı. Gıda israfı neredeyse sıfırlandı.

Kendimizi ve ailemizi keşfettik

Ebulfez Süleymanlı

İnsani duyguların hatırlanıp kişiler arası paylaşımın arttığını söyleyen Sosyolog Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bireyler yalnız yaşamanın ne kadar zor olduğunu anladı. Süreç hem eşler arası, hem ailenin yaşlı üyeleriyle olan ilişkisine, hem de ebeveyn çocuk bağının gelişmesine zaman yarattı” dedi. Karantina koşullarının bireyleri yapılandırdığını aktaran Süleymanlı, “Araştırmalar, bireylerin bu süreçte insancıl ve naif yönlerini keşfederek karantina döneminde yeni kararlar aldıklarını gösteriyor. Bu kararlar arasında özellikle insanlar alışveriş dürtüsünü dizginleyerek lüks ürünlerin gereksiz olduğuna dair yeni bir yaklaşım olduğuna dair bir takım bulgular mevcut” şeklinde konuştu.