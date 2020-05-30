Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Fransada yapılan araştırmadaki çarpıcı detay Her 10 şeker hastasından biri koronavirüsten ölüyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Fransa'da yapılan araştırmadaki çarpıcı detay: Her 10 şeker hastasından biri koronavirüsten ölüyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, her 10 şeker hastasından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ilk hafta içinde yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransız uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçları, Diabetologia dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde Fransa'da 10-31 Mart'ta 53 hastanede 1300'den fazla Kovid-19 hastası takip edildi.

Bu kişilerin yüzde 89'unun Tip 2, yüzde 3'ünün Tip 1 şeker hastası olduğu, kalanlarda şekerin diğer türlerinin bulunduğu belirtildi.

Erkekler çoğunlukta

Yaş ortalaması 70 olan hastaların büyük bölümünü erkeklerin oluşturduğu kaydedildi.

Bu kişilerin yüzde 29'u, hastaneye kaldırılmalarını izleyen 7 gün içinde yaşamını yitirdi ya da solunum cihazına bağlandı.

Grupta ilk bir haftada her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği, her 5 kişiden birinin solunum cihazına bağlandığına işaret edildi.

Bu kişilerde hastaneye kaldırıldıktan sonraki 7 gün içinde taburcu edilenlerin oranı yüzde 18 oldu.

Araştırmada, 75 yaş üzerindekilerin ölüm olasılığının 55 yaş altındakilerin 14, 65 ila 74 yaşındakilerin de 3 katı olduğu, bunun yanı sıra uyku apnesinin hastanedeki ilk 7 günde ölüm riskini 3 katına çıkardığı görüldü.

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi: Sokağa çıkma yasağı bir ay daha uzatıldı
KORONAVİRÜS
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi: Sokağa çıkma yasağı bir ay daha uzatıldı

İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 734’e yükseldi
KORONAVİRÜS
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 734’e yükseldi

İran'da 3 ay sonra cami ve alışveriş merkezlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
KORONAVİRÜS
İran'da 3 ay sonra cami ve alışveriş merkezlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 366 bin 896’ya yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 366 bin 896’ya yükseldi
Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Dünya nefesini tutarak izledi

Dünya nefesini tutarak izledi

İlk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.
İyilik ordusu

İyilik ordusu

Vefa ekipleri koronavirüs ile mücadelede destan yazıyor.
Denktaş'ın Erbakan'a <br>gönderdiği haritalar

Denktaş'ın Erbakan'a
gönderdiği haritalar

​Mavi Marmara saldırısının tarihi arka planı.
Yunan'a son mesaj!

Yunan'a son mesaj!

​Mavi vatanda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' vecizesi.
Uçuşlar başlıyor

Uçuşlar başlıyor

İşte havalimanında uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemler.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Hastanede kalıyor

Hastanede kalıyor

​O doktor özverisi nedeniyle plaket ile ödüllendirildi.

Emlak verginizi<br>ödemeyi unutmayın

Emlak verginizi
ödemeyi unutmayın

O tarihleri kaçıran vergi mükellefler için ise cezai işlem uygulanacak.
Yıllardır<br>en kritik yerlerde

Yıllardır
en kritik yerlerde

​FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar.
Paralar<br>duman oldu

Paralar
duman oldu

​Türk tiryakilerin bir yılda içtiği sigara sayısı dudak uçuklattı.
Askeri <br>müdahale olabilir

Askeri
müdahale olabilir

​Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı.
Dünya iyileşiyor

Dünya iyileşiyor

2,7 milyon kişi hastalığın pençesinden kurtuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke ölü ve yeni vaka sayıları.
Düşmeye devam ediyor

Düşmeye devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
TSK'nın <br>koronavirüs başarısı

TSK'nın
koronavirüs başarısı

​ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.