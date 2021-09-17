Güvenli yurtlar öğrencileri bekliyor: ​Sıkı koronavirüs kuralları

Üniversitelerin açılmasının yaklaşmasıyla yüzbinlerce öğrenci şehir değiştirecek. Özellikle konaklama konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurtları çok önemli bir alternatif. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda kalmak için yapılan başvuruların sonuçlandığını duyurdu. Öğrenciler kategorilerine göre bu yıl 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC’de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı 768 yurtta 719 bin 520 kapasite ile üniversite öğrencilerine hizmet veren Gençlik ve Spor Bakanlığı pandemiyi de dikkate alarak yeni eğitim sezonu için son hazırlıklarını yaptı.

GÜNDEM Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

TEK KULLANIMLIK HAVLULAR

Buna göre, yemekhanelerde sosyal mesafe sınırları belirlendi, masa ve sandalyeler gerekli ölçümler yapılarak konumlandırıldı. Servis için kullanılan tüm araç gereçler yüksek ısıda yıkanacak ve temiz bir yerde muhafaza edilecek. Kişisel hijyen için sabun ve havlu temini sağlanacak, ortak kullanımda bulunan ürünler tek kullanımlık olarak verilecek. Maskeler, yeme içme dışında çıkarılmayacak.

ODA KAPASİTELERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Odalarda kalacak öğrenci sayısı oda kapasitesine en uygun şekilde ayarlandı. Odalarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek olup eşyalar sosyal mesafe korunacak şekilde düzenlendi. Özellikle el ile sık dokunulan yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak.

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ETÜTLERE SINIRLI KİŞİ

Kantin ve kafeteryalarda sosyal mesafe yer işaretleri ile düzenlendi yoğunluk durumuna göre içeride bulunma süresine sınırlamalar getirildi. Açık ürünler paketli olarak satışa sunulacak, ürünlere dokunulmasına izin verilmeyecek. Okuma ve çalışma salonlarında sosyal mesafe gözetilerek planlama yapıldı, içeriye alınacak kişi sayısı bu kurala göre düzenlendi. Oturma düzeni en az 1 metre aralık bırakılarak, yüz yüze olmayacak, çapraz konum sağlanacak.

SPOR SALONLARI VE BERBER RANDEVULU

Yurtlarda yer alan spor salonları randevu sistemiyle, sınırlı sürede, sınırlı öğrenciyle çalışmaya devam edecek. Spor salonundaki ekipmanlar, aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmiş, yakın teması önlemek amacıyla gereken tüm tedbirler alındı. Mescitlerde kişisel ürünlerin kullanılması sağlanacak, girişte ve ibadet sırasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilecek. Yurt içindeki berber ve kuaförlerde de kalabalık oluşumunu engellemek amacıyla öğrenciler randevu ile kabul edilecek.

Engelli öğrencilere göre dizayn

KYK yurtlarında bütün binalarda engelli öğrenciler için yeteri kadar oda ayrılarak gerekli düzenlemeler yapıldı, tüm öğrenci eşyaları engelli öğrencilerin kullanımına uygun hale getirildi. Ayrıca gençlerin akademik hayatlarına katkı sağlamak, ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yurtlarda eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor.

450 bin burs, 1 milyon kredi

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt hizmeti dışında öğrencilere burs ve kredi de veriyor. Bu yıl itibarıyla 449 bin 355 öğrenciye burs, 1 milyon 32 öğrenciye kredi sağlandı. Bakanlık, pandemi sürecinde kredi borç ödemelerini ertelemişti. Bu çerçevede 351 bin 454 öğrencinin 435 milyon üzerindeki borç ödemesi ertelenmişti.