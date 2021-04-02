Koronavirüs Hangisini bulursanız yaptırın
TÜRKİYE

Hangisini bulursanız yaptırın

Hangisini bulursanız yaptırın

Hangi aşıyı olacağı konusunda soru işaretleri olanlara Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Hangisi olursa olsun fark etmez” cevabını verdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Hangisini bulursanız yaptırın
Hakan Oğuztürk

Hangi aşıyı olacağı konusunda soru işaretleri olanlara Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Hangisi olursa olsun fark etmez” cevabını verdi.

Prof. Oğuztürk, şunları söyledi:

“Şu ana kadar 16 milyon üzerindeki insanımız Sinovac firmasına ait Corovac aşısı ile aşılandı. Bu aşı inaktif virüs aşısı olup bilinen bir teknoloji ile üretilmekte olup insanlarda ciddi bir yan etki oluşturmadığı hem faz çalışmalarında hem de ülkemizdeki uygulama aşamalarında görülmüştür. Biontech aşısı mRNA tipinde bir aşıdır.

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Şu ana kadar açıklanan resmi verilere göre mutant virüslere karşı da başarılı bir koruyuculuk oluşturduğu açıklanmıştır. Bu aşıda da aşılama sonraki 48 saatte halsizlik, titreme, kas eklem ağrısı ateş yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir. Ancak bu şikayetler 3 günden itibaren gerileyerek kaybolmaktadır. Vatandaşlarımız hangi aşıyı yaptıracağım şeklinde bir zihin karışıklığı yaşamadan randevu aldıkları hastanede hangi aşı uygunluğu söz konusu ise o aşıyı yaptırabilirler. Hangisi olursa olsun fark etmez. Kesinlikle aşınızı yaptırınız.”

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