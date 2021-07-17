Hatırlatma dozu Turkovac ​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi’nde başladığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi’nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.” Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

FAZ-3 DEVAM EDİYOR

Ankara Şehir Hastanesi’nde Faz 3 çalışmaları devam eden yerli aşı Turkovac ile CoronoVac aşısının 3. doz etkinliklerinin kıyaslanacağı klinik çalışmaya 222 gönüllü alınacak. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, bunun randomize kontrollü, çift kör gerçekleştirilecek bir çalışma olduğunu söyledi. Ateş, “Bu çalışmayla Turkovac ve CoronoVac aşılarının 3. doz, rapel (pekiştirme) dozdaki etkinliklerini kıyaslayacağız. İki doz Sinovac aşısı yapılmış ve üzerinden 2. dozdan itibaren 90 gün geçmiş gönüllüler çalışmaya dahil edilecek.” ifadelerini kullandı.

SİNOVAC VE YERLİ AŞI KARŞILAŞTIRILACAK

Çalışmanın çarşamba günü itibarıyla başladığını aktaran Ateş, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla gönüllü sayımızda artış mevcut. Sayın Bakanımızın Twitter’dan yaptığı paylaşım sonrasında çalışmaya gönüllü katılmak isteyenlerden telefonla çok sayıda talep aldık. Çalışmaya toplam 222 gönüllü alınacak. Her bir kolda 111 gönüllü olmak üzere Turkovac ve CoronoVac aşısının erken ve geç dönemdeki etkinliklerini kıyaslayacağız. Bunlarda da 4 hafta sonrasında ve 3 ay sonrasında antikor düzeyleri kıyaslanacak.”

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‘GENCiM, SAĞLIKLIYIM’ DEMEYiN!

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, gençlerin sosyal hareketliklerinin fazla oluşuna karşı aşı yaptırmamalarının salgın ile mücadeleyi zayıflattığını söyledi. ‘Tek güçlü silahımız aşı’ diyen Oğuztürk, “Ülkemiz insanlarımızın net bilmesi gereken ‘aşı öldürmez virüs öldürür.’” dedi. Prof. Oğuztürk, şöyle konuştu: “Aşılar kullanım öncesi birçok güvenirlik testinden geçmektedir. Kovid’den hastalananlar ölmese bile bu hastalıktan dolayı orta ve uzun vadede ne sorunlar çıkaracağını biliyorlar mı? O yüzden hiç kimsenin ben aşılanmasam da hastalanmam demesinin bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Herkesin mutlaka aşı olması ve hastalanmamaya çalışması gerekiyor.”

Hakan Oğuztürk

VEFATLAR ARASINDA GENÇLER DE VAR

Oğuztürk, gençlere seslenerek şunları söyledi: “Gencim, sağlıklıyım hastalığım yok düşüncesindeki birçok kişi bilimsel destekten uzak bir şekilde hastalıktan olumsuz etkilenmeyeceği inancına sahip. Ancak özellikle mutasyonlar nedeniyle, hastanelere başvuran servis ve yoğun bakımlarda takip altına alınan hatta yaşamını kaybedenler arasında gençler de yer alıyor. Gençlerin hem sosyal hareketliğinin fazla olması hem de aşı yaptırmamaları pandemi ile mücadelede elimizi zayıflatabilir. Aşı sırası geldiğinde gençlerin bunu ihmal etmemesi gerekiyor.”