Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz Evde 35 gün geride kaldı
TÜRKİYE

Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz: Evde 35. gün geride kaldı

Kovid-19 salgınını önlemek için alınan tedbirler birçoğumuzun hayatını değiştirdi. 65 yaş üstü vatandaşlar 35 gündür, 20 yaş altındakiler ise 22 gündür dışarı çıkamıyor. Yaşlılar en çok yakınlarıyla kucaklaşma, sarılmayı özledi. Ama karamsar değil, iyimserler. “Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz” diyorlar.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Koronavirüs her yaş grubundan insanı etkiledi. Ancak en çok çocuk ve yaşlıların hayatlarını değiştirdi. Korana ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üzerinde olanlar 35 gündür, 20 yaş ve altındakiler ise 22 gündür dört duvar arasında yeni bir dünya kurdu. Şimdi hükümet özellikle 65 yaş ve üzeri için hafta sonlarında 3 saatle sınırlı sokağa çıkma izni getirmeye hazırlanıyor. Yeni Şafak olarak ‘evdekilerin’ sesine kulak verdik. Karantina günlerinin nasıl geçtiğini sorup, çağrılarına aracılık ettik.

ASLA KARAMSAR DEĞİLİM

Cemile Yücel

CEMİLE YÜCEL (65): “Koronavirüs salgınından ilk haberdar olduğumda gerçekten şok oldum. Hayatın bittiğini ve dünyanın sonunun geldiğini düşündüm. Dehşete kapıldım. Ancak zaman geçtikçe böyle olmadığını anladım tabii ki. Kurallara uyup, hiç evden çıkmıyorum. Mümkün olduğu kadar temizliğe dikkat ediyorum. Çocuklarımı, ailemi, arkadaşlarımı çok özledim. Yaş itibarıyla ben kolera salgınını da gördüm. O zamanlar ülkemizin şartları her yönden kötüydü. Şimdi sağlıkta ne kadar ileride olduğumuzu gördükçe ümitlerim artıyor. Hiç karamsar değilim.”

TEDBİRSİZ İNSANLAR BENİ KORKUTUYOR

İlhan Dursun

İLHAN DURSUN (70): “Çin’de koronavirüs ortaya çıktığı zaman bütün dünyaya yayılacağını tahmin ettim. Türkiye’de tedbirler alınmaya başladığında hazırdım. Sadece ara sırada alışveriş için dışarı çıkıyorum. Maske ve eldiven takıyorum. Her şeyi dezenfekte ediyorum. Bu sürecin geçeceğine inanıyorum. Ancak beni cahil ve tedbirsiz insanlar korkutuyor. 14 gün karantina süresi koymuşlar. Herkes kendini 14 gün korusa virüs yayılmaz. Ben artık torunumla görüntülü konuşmak istemiyorum. Ona sarılıp koklayacağım günü özlemle bekliyorum. İnsanlar bilinçli olup başkalarının hakkını gasp etmez ve tedbirlere uyarsa biz de normal yaşantımıza dönebiliriz.”

OKULA DÖNECEĞİM GÜNLERİ BEKLİYORUM

Esma Farsak

ESMA FARSAK (9): “Bu virüsü ilk duyduğumda çok şaşırdım ve kendimi çok kötü hissettim. Bana da virüs bulaşırsa diye korktum. Okula gidemeyeceğimi duyunca daha da çok üzüldüm. Dışarı çıkamıyoruz, gezemiyoruz. En çok anneannem ve babaannemi özledim. Onları kaç aydır görmüyorum. Şimdi eskisi kadar korkmuyorum ve geçeceğini düşünüyorum. Okuluma ve sevdiklerime kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.

Türkiye'yi umutlandıran düşüş: Yeni vaka sayısı 20 gün sonra 3 binin altında
KORONAVİRÜS
Türkiye'yi umutlandıran düşüş: Yeni vaka sayısı 20 gün sonra 3 binin altında

GÜNE ÜMİTLE UYANIYORUM

Lütfiye Turgay

LÜTFİYE TURGAY (77): Her sabah kalktığımda, “Bugün ne olacak? Her şey yoluna girecek mi?” diye ümitle uyanıyorum. İyi ve güzel günleri bekliyorum. Zaman çok zor geçiyor. Kronik hastalıklarım olduğu için kızım yalnız kalmayayım diye beni evine getirdi. Burada bana iyi bakıyor. Ancak evimden, bahçemden ve komşularımdan uzak olmak zor geliyor. Hayatta ve sağlıklı olduğum için şükür ediyorum. Ülke olarak bunu atlatacağımıza inanıyorum.”

SEVDİKLERİMİ KAYBETMEKTEN KORKUYORUM

Mehmet Halit Biray

MEHMET HALİT BİRAY (12 ) : “Koronavirüs arkadaşlarımla görüşmeme engel oluyor. Bir öksürüşümde bile korona olduğumu düşünüp korkuyorum. Annem dışarıdan maskeli olarak geldiği halde tedirgin oluyorum. Bu virüs sevdiklerimi kaybetme korkusuna neden oluyor. Okulda arkadaşlarımla oynadığım oyunları, beden dersini özledim. Salgın bittiğinde dışarı çıkıp gezmeyi, annemle yürüyüş yapmayı ve denize gitmeyi istiyorum.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı: 106 kişi öldü, 3845 kişi iyileşti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı: 106 kişi öldü, 3845 kişi iyileşti

EL ELE VERİP OYUNLAR OYNAYACAĞIZ

Serra Sever

SERRA SEVER (7): “Ülkemizde çok fazla koronavirüs vakası var. Her gün birileri ölüyor. Allah rahmet eylesin. Evdeyiz biliyorum çok üzülüyoruz. Ama üzülmemize gerek yok birlikte güçlü olacağız ve o virüsü yeneceğiz. Yine sokaklara çıkacağız, parklarda arkadaşlarımızla el ele verip oyunlar oynayacağız. Sevdiklerimize kocaman sarılıp onları öpeceğiz. Ama şimdi evde kalma vakti. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız, sokaklara çıkmamalıyız.”


Gençler gönüllü karantinada

Ahmet Sağıroğlu - Şükran Özsoy - Rabia Kılıboz
  • Bir de yaşları gereği dışarı çıkmaları yasak olmasa da gönüllü olarak kendine yasak koyanlar var. Onların tek isteği de herkesin kurallara uyması ve bir an önce hayatın normalleşmesi. Düğün hazırlıkları yaparken virüs nedeniyle planlarını erteleyen Rabia Kılıboz (23), ilk başlarda çok panik yaptığını ancak sonrasında duruma ayak uydurduğunu söyledi. Kılıboz “Koronavirüs hepimizin bakış açısını değiştirdi. Hayatı normal yaşayabilmenin, sevdiklerimizi istediğimiz zaman görüp vakit geçirmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettirdi. Bu bir süreç elbette bitecek yine güzel günlere, ertelemediğimiz hayatlara kavuşmak umuduyla” diye konuştu. Ahmet Sağıroğlu (22) da şunları söyledi: “Bugün hepimiz büyük bir savaşın içerisindeyiz. Yalnızca “sabır” piyadelerimizle, “bilim” tanklarımızla, “tedbir” uçaklarımızla ve nihayetinde “umut” bombalarımızla kazanabileceğimiz bir savaş. “Sağlık ordumuz bu işgalci virüsü elbet yurdumuzdan atacaktır.” İşte o gün, yine balkonlarımızda hep beraber şu şarkıyı söyleyeceğiz.” Üniversiteden yeni mezun olan ve işe başlayan Şükran Özsoy (23) da bir aylık mesaisinin ardından eve çekilmek zorunda kalanlardan. Özsoy, “Virüs dolayısıyla işten çıkmak zorunda kaldım. Dışarı çıkmak fikri bile çok korkunç geliyor halen. O kadar çok şey öğrendik ki aslında, yaşadığımız her an bizim için bir lüksmüş. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz her anın kıymetini öğretti bizlere. Güzel günlere umutla”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 1-2 haftaya pik, haziranda da bitmesini bekliyoruz
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 1-2 haftaya pik, haziranda da bitmesini bekliyoruz


Abone Ol Google News
Özel uçakla getirilecek

Özel uçakla getirilecek

​Türkiye vatandaşının yardım çağrısına sessiz kalmadı.
İşgalci İsrailde protesto

İşgalci İsrail'de protesto

Natanyahu karşıtı sloganlarla sokaklara indiler.
Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz

Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz

​Karantina sürecinde evde geçen 35.gün geride kaldı.
Çin bilinçli mi yaydı?

Çin bilinçli mi yaydı?

​Hacklenen e-postalarda şüpheli görüntüler.
Ciddi düşüş mayıs sonunda

Ciddi düşüş mayıs sonunda

​Veriler yüz güldürüyor önlemlere devam edelim.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
5 kuruşluk yalan

5 kuruşluk yalan

​Adana'da hastaneden sonra ekmeğe de yalan sıçradı.
İngiltere<br>uyarıyı dinlememiş

İngiltere
uyarıyı dinlememiş

​Guardian skandal iddiaları belgeledi.
Laboratuvarda üretildi

Laboratuvarda üretildi

ABD'de yaşayan Türk doktordan bomba iddia.
Hayat kurtardılar

Hayat kurtardılar

​Dünya tarihinde buldukları aşılar ile çok sayıda ölümcül hastalığın önüne geçtiler.
Virüs otopsiyi<br>bile değiştirdi

Virüs otopsiyi
bile değiştirdi

​Ceset torbasının dışı çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli.
Çinliler<br>şimdi de onu yiyor

Çinliler
şimdi de onu yiyor

Bitki bazlı sahte et ürünlerine talep arttı.
Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

Uçuşlar durdurulunca THY özel sefer düzenledi.
İsyan ettiren muamele!

İsyan ettiren muamele!

​İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk eve gönderildi.
Esrarengiz ışık!

Esrarengiz ışık!

​Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görüldü.
Çatı ve<br>duvarlar tamam

Çatı ve
duvarlar tamam

​45 gün denilmişti bir aydan önce tamamlanacak.
Türkiye<br>yalnız bırakmadı

Türkiye
yalnız bırakmadı

Bugüne kadar 60 bin vatandaşını getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.