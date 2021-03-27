Koronavirüs İngilterede Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu
BİLİMSEL GELİŞMELER

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda "güçlü bağışıklık tepkisi" oluştuğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
İngilterede Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Oxford, Sheffield, Liverpool, Newcastle ve Birmingham Üniversitelerinden bir grup araştırmacının, Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran sağlık çalışanlarında aşıdan sonra oluşan bağışıklık tepkisini incelediği belirtildi.

Açıklamada, 9 Aralık 2020-9 Şubat 2021 tarihleri arasında, ilk doz aşıyı yaptıran 257 sağlık çalışanından alınan kan örneklerinde T hücresi ve antikor tepkilerinin analiz edildiği kaydedildi.

  • İlk doz aşıyı yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisinin oluştuğu aktarılan açıklamada, aşının, Kovid 19 kaynaklı şiddetli hastalığa karşı da koruma sağladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, araştırma sonuçlarının, ilk dozu yüksek koruma sağlayan Pfizer-BionTech'in Kovid-19 aşısının ikinci dozunun uzun süre sonra yapılabileceği görüşünü desteklediği ve ilk doza öncelik verilmesiyle risk grubunda yer alan daha fazla kişinin korunabileceği bildirildi.

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Kovid-19 geçirdikten sonra bir doz aşı yaptırmış kişilerdeki T hücresi ve antikor tepkisinin Kovid-19'a yakalanmadan bir doz aşı yaptırmış kişilere kıyasla daha yüksek olduğu dile getirilen açıklamada, aşıdan sonra oluşan T hücresi ve antikor yanıtının ne kadar sürdüğünün ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, çalışmanın aşıların virüse karşı "mükemmel" koruma sağladığına ilişkin daha fazla kanıtı ortaya koyduğunu belirtti.

Hancock, yürüttükleri "başarılı" aşılama programı sayesinde ülkedeki yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğunu ve temmuza kadar tüm yetişkinlere aşı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin başarısını 'Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor' sözleriyle övgüler yağdırdı.

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