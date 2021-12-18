İngiltere’de vaka sayısı iki gündür 90 binin üzerinde

İngiltere’de koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları 2 gündür 90 binin üzerinde seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 90 bin 418 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 279 bin 428’e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte 125 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 147 bin 173’e yükseldiğini aktardı. Ülkede geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana art arda 3 gündür tazeleyen günlük vaka sayılarının, dün 93 bin 45’e ulaşması ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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Covid-19 aşılamasıyla ilgili verileri de paylaşan Bakanlık, nüfusun yüzde 81,7’sinin Covid-19’a karşı tamamen aşılandığını, yüzde 47,2’sine ise 3’üncü doz aşı uygulandığını belirtti.

Omicron vaka sayısı 24 bin 968’e yükseldi

Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 10 bin 59 yeni Omicron mutasyonlu vakanın tespit edilmesi ile toplam Omicron vaka sayısı 24 bin 968’e yükseldi. Yeni tespit edilen vakaların 9 bininden fazlasının İngiltere’de olduğu ve İngiltere’yi Kuzey İrlanda, İskoyça ve Galler’in takip ettiği belirtildi.

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Almanya’da seyahat önlemlerinin artırılması isteniyor

Almanya’da 16 eyaletin Sağlık Bakanları, Covid-19’un Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla Almanya’ya girişlerde daha katı seyahat önlemleri uygulanması için federal hükümete çağrıda bulundu. Bakanlar tarafından yapılan açıklamada, Omicron’un hızla yayıldığına dikkat çekilerek, söz konusu mutasyonun yaygın olarak görüldüğü İngiltere gibi ülkelerden gelenlerin Almanya’ya girişlerinde alınan önlemlerin sıkılaştırılmasını istendi.

Açıklamada, federal hükümet İngiltere'yi virüs mutasyon alanı olarak sınıflandırmaya çağırılarak, “Omicron'un Birleşik Krallık'ta yayıldığı çok açık. Yayılımı mümkün olduğu kadar uzun süre engellemeli ve mümkün olduğu kadar yavaşlatmalıyız" denildi.

İngiltere şu anda Almanya'da yüksek riskli bir bölge olarak sınıflandırılıyor. Bu, aşı olan veya Covid-19'dan geçiren yolcuların test veya karantina sağlamasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Bakanların söz konusu çağrısı federal hükümet tarafından olumlu karşılanırsa İngiltere’den gelen yolcular aşılanmış olsalar bile iki hafta karantinada kalacaklar.

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Ukrayna'da ilk Omicron vakası

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ilk Omicron vakasını tespit ettiğini bildirdi. Bakan Lyashko, Omicron ile enfekte olan kişinin kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (VAE) Ukrayna'ya döndüğünü belirtti.

Ukrayna'da son 24 saatte 7 bin 503 yeni korona virüs cakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 604 bin 549'a yükseldi. Son 24 saatte 288 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 92 bin 929'a ulaştı. 44 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede halkın yüzde 29'undan fazla virüse karşı tamamen aşılandı.

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