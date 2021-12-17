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Koronaya karşı bağışıklık kalkanı: Morina balık yağı

Çocukların bağışıklık sistemini Kovid 19 virüsüne ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı güçlü tutmanın önemine değinen Mikrobiyolog ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Özellikle morina balığının karaciğerinden elde edilen Morina Balığı Karaciğer Yağı (Cod Liver Oil) formundaki sıvı balık yağlarında EPA DHA oranı yüksek. Hem de balıktan gelen doğal D ve A vitaminleri çocukların bağışıklık sistemi için kalkan görevi görüyor. Oslo Üniversitesi’nde 70 bin katılımcıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışma, düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Kovid-19 virüsüne karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Koronaya karşı bağışıklık kalkanı: Morina balık yağı
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İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, Mikrobiyolog ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, özellikle kış aylarında çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine dikkat çekerek, “Pandemi dönemi özellikle çocuklu aileler için oldukça zorlu bir hal almış durumda. Yeniden artan kovid vakası rakamları ve ortaya çıkan yeni varyantın hastalık rakamlarını ne kadar etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Okula giden çocuklar için maske ve sosyal mesafe kuralları geçerli olsa dahi virüsün çocuklardan ailelere yayılma riski velileri daha da tedbirli olmaya yönlendiriyor” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Oğuz Özyara
Prof. Dr. Oğuz Özyara

Kovid-19’ karşı koruyuculuğu kanıtlandı: Maske kenarına damlatılarak da kullanılabilir
KORONAVİRÜS
Kovid-19’ karşı koruyuculuğu kanıtlandı: Maske kenarına damlatılarak da kullanılabilir

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN ŞİFRESİ: OMEGA-3, A VE D VİTAMİNİ

Özellikle kış aylarına girerken çocukların bağışıklık sistemini desteklemenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Özyaral, “Çocuklarda eksik etmememiz gereken besin öğeleri Omega-3, A ve D vitaminleri. Düzenli balık yağı kullanımının çocukların sağlıklı gelişimi için ne kadar önemli olduğu artık bilinen bir gerçek. Özellikle morina balığının karaciğerinden elde edilen Morina Balığı Karaciğer Yağı (Cod Liver Oil) formundaki sıvı balık yağlarında hem EPA DHA oranı yüksek hem de balıktan gelen doğal D ve A vitaminleri çocukların bağışıklık sistemi için kalkan görevi görüyor. Oslo Üniversitesi’nde 70.000 katılımcıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışma, düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Covid-19 virüsüne karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu” dedi.

OMEGA-3’ÜN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Omega-3’ün diğer faydalarıyla da ilgili bilgiler de paylaşan Dr. Özyaral, “Omega-3’ün sağlığa faydalarıyla ilgili yayınlanmış yüzlerce bilimsel makale bulunuyor. Düzenli Omega-3 kullanımının organların sağlıklı çalışmasından, üst solunum yolu rahatsızlıklarının hafifletilmesine, stresin engellenmesinden, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine kadar vücudumuza sayısız faydası bulunuyor. Vücudumuzda üretilemediği için mutlaka dışarıdan almamız gereken Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA’yı düzenli olarak temin edebilmek için sıvı formda bulunan Morina Balığı Karaciğer Yağının kullanımını öneriyorum. Özellikle çocuklarda bağışıklığı güçlendirmesinin yanında sağlıklı bir beyin ve göz gelişimi için de Omega-3’ü hayatınızdan eksik etmeyin” diye konuştu.

Koronaya karşı dağlarda yetişen bu bitkiye akın ediyorlar
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Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüsten korunmak için vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kadınlar dağ taş demeden gezip kuşburnu topluyor. Ormanlık ve çalılık alanlarda yetişen ve Dikenli olduğu için toplaması zor olmasına rağmen, doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu onca zahmete rağmen ilgi görüyor. Kadınlar kuşburnu meyvesini toplayıp, Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarına getiriyor.
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Tüketilen kuşburnu, içerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu bitkinin pek çok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Özelikle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan kuşburnu meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Ekim ayında tezgahtaki yerini alan Kuşburnunun kilosu 7-8 liradan, kurutulmuş kuşburnu ise 15 liradan satılıyor. Birçok aile de bu meyveye rağbet gösteriyor.
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Bu yıl kuşburnu veriminin fazla olmadığını ifade eden Fatma Uçar Her yıl eylül ve ekim aylarında kuşburnu topluyoruz ve Kuşburnu toplaması çok zahmetli bir iş. Pekmezini yapıyoruz, çayını içiyoruz. Vücut direncini artırdığını söyleniyor. Son zamanlarda gündemde olan Korona hastalığına yakalanma riskini çok azalttığı söyleniyor. Zatende önceden büyüklerimiz böyle organik doğada yetişen kuşburnu türü olan çayları içerek hastalıklardan korunuyorlardı diye konuştu.
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Koronaya karşı dağlarda yetişen bu bitkiye akın ediyorlar
Zonguldak Alaplı İlçesinde kadınlar doğada yetişen kuşburnu meyvesini toplayarak sağlıklı bir yaşam sürüyor. Kuşburnu çayı, kış mevsiminde korona virüs başta olmak üzere bir çok hastalığa karşı kalkan olarak bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlıyor.


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