İspanya'da koronavirüs nedeniyle 325 kişi daha öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Buna göre, ülkede dün 301 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 325'e çıktı. Salgından ölenlerin sayısı da 24 bin 275'e ulaştı.
Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 2 bin 144 artışla 212 bin 917'ye çıktığını açıkladı.
Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da 6 bin 399 artışla 108 bin 947 oldu. Bu rakam şimdiye kadar bir günde iyileşen en yüksek hasta sayısı olarak dikkati çekti.
Ülkede salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de ölü sayısı 8 bin 105'e, vaka sayısı da 60 bin 765'e çıktı.
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İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülkelerden biri olan İspanya'da bir hastanede sağlık çalışanları durumun daha kötüye gitmemesi için toplu şekilde dua etti.
Bu arada, mecliste muhalefetten gelen soruları yanıtlayan Başbakan Pedro Sanchez, dün açıkladıkları kademeli normalleşme takviminin gerekliliğini savunarak "Ekonomik ve sosyal olarak çok zor bir durumdayız." dedi.
Bilim ve İnovasyon Bakanı Pedro Duque ise bir İspanyol televizyonuna verdiği demeçte, "Kovid-19 için güvenli bir aşı bulunması ve bunun milyonlarca doz üretilmesi 2021'den önce imkansız." şeklinde konuştu.
Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek olağanüstü halin, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi.
Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.
Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.