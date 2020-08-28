Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sebebi T lenfositleri

Tüm dünyayı kaspı kavuran koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ederken, bir yandan da araştırmalar ve virüsün son bulması için çalışmalar yapılıyor.

ABD’de Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki öncülüğünde yürütülen çalışmanın ayrıntıları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını erkeklerin oluşturduğunu tespit etti.

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Kadınlar 'T lenfosileri'ne sahip

Kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemindeki farklılıkları araştıran uzmanlar, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi "T lenfositleri"ne sahip olduğunu ve bunların bağışıklığı kuvvetli kılabilecek bir tepki oluşturduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumda kadın ve erkeklerin farklı tedavilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki, "Erkekler ve kadınlar gerçekten Kovid-19'a karşı farklı bağışıklık tepkileri geliştiriyor. Erkekler için T lenfosit tepkilerini aşılarla güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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T HÜCRESİ NEDİR?

T hücreleri bir tür bağışıklık hücreleridir ve vücudu istila eden hastalık yapıcı patojenleri veya virüsün bulaştığı enfekte hücreleri tespit edip ortadan kaldırmakla görevlidirler. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır.

Sitotoksik T hücreleri (CD8+) enfekte hücreleri, tümör hücrelerini ve organ nakli ile gelen hücreleri yok eder. Bu hücreler 'öldürücü' veya sitotoksik hücrelerdir, zira tanıdıkları antijenler gösteren belirli hücreleri hedef alır, yok ederler.

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FOTOĞRAF 8 Kuru öksürük şikayetinden şüphelenip hastaneye giden Ferit Gemici, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ilk önce evinde 2 gün karantinada tutuldu. Durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Gemici, 5 gün boyunca yoğun bakımda yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı süreci anlatan Gemici, şunları söyledi: ''2 gün evde karantinada kaldıktan sonra, eklem ve baş ağrısı, ishal ile nefes darlığı başlayınca hastaneye gittim. Yoğun bakımda 5 gün kaldım. Bu 5 gün çok sıkıntılı geçti... Nefes alamıyordum. Aşırı derecede öksürük vardı. Bas bas bağırıyordum. Hastanedeki doktorlar ve hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak bizlere bakıyorlardı. Bu süreçte 5 kilo kaybettim. Yemek yiyemiyorsun, için almıyor. Hiçbir şey canın istemiyor. Sürekli su içtim. Yoğurt, sarımsak, limon ve portakal suyu içtim. Süreç gerçekten çok zor'' 'YOĞUN BAKIM ÇOK ZOR' <br> <br> Herkesin maske takmasını ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirten Gemici, ''İnsanlarımız kendilerine çok dikkat etsin. İnsanlar maske takmıyor, sosyal mesafe kurallarına uymuyorlar... Yoğun bakım durumu gerçekten çok zor. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. İnsanlar bas bas bağırıyordu. Lütfen herkes maskesini taksın. Her yerinde makine takılı, nefes alamıyorsun.Ters çeviriyorlar insanları yatağa. O yüzden insanların dikkat etmesini istiyorum diye konuştu. Ferit Gemici, tedavi sürecinde doktorların ve hemşirelerin çok iyi davrandığını, hepsine teşekkür ettiğini belirtti. Yendiği koronavirüsü anlattı Nefes alamıyorsun, yemek yiyemiyorsun, içemiyorsun Yendiği koronavirüsü anlattı Nefes alamıyorsun, yemek yiyemiyorsun, içemiyorsun Yendiği koronavirüsü anlattı: Nefes alamıyorsun, yemek yiyemiyorsun, içemiyorsun Aksaray'da koronavirüse yakalanan ve 5 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören otomobil egzoz tamircisi Ferit Gemici (39), hastalık sürecinde nefes alamadığını, yemek yiyip içemediğini ve zor günler atlattığını belirtti. Herkesi maske takmaya davet eden Gemici, ''Herkes kendine çok dikkat etsin. Maske ve mesafeyle kendini korusun. Yoğun bakım gerçekten çok zor. Nefes alamıyordum, yiyip, içemiyordum. 5 kilo verdim'' dedi.

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FOTOĞRAF 7 Kayseri’de 2008 yılında kurulan DetaGen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, korona virüs sürecinde çalışmalarına hız vererek büyük bir başarıya imza attı. Erciyes Teknopark’ta kurulan merkezde çalışmalarını yoğunlaştıran firma, korona virüs testlerini 25 dakikada sonuçlandıran yüksek hassasiyetle kit üretmeyi başardı. Seri üretime de hazır olan firmanın geliştirdiği kite, yurtdışından da talep geliyor. Geliştirdikleri kit hakkında İHA’ya bilgiler veren firmanın genel müdürü Tarık Elkatmış, “Merkezimiz 2008 yılında genetik hastalıkların tanısı üzerine kuruldu. Genetik hastalıklar üzerine genetik araştırmalar yapan bir merkezdir. Yaklaşık 10 yıldır bu iş üzerine hizmet veriyoruz. Son 1 yıldır da kendi alanımızda kullandığımız kitleri Türkiye’de üretmek için Erciyes Teknopark’ta bir merkez kurduk... Orada genetik kitlerin üretimlerini yapıyoruz. Kovid-19 şu anda Türkiye’nin gündemidir. Biz de burada firma olarak nasıl bir katkımız olur diye araştırma içine girdik. Şu anda Kovid-19’da en çok kullanılan tanı yöntemi reel-time tanı yöntemidir. Bununla birlikte yeni gelişmekte olan farklı yöntemler ve farklı teknikler var... Reel-time PCR kesin tanı koyan bir yöntem ama uzun bir yöntem. Bunu kısaltmak için LAMP yöntemi ile yeni bir kit geliştirdik. Bu yöntemi şu an halk sağlığında belgelendirme süreçlerini başlattık. Bu kit diğer kitlerden bağımsız olarak 20-25 dakika içerisinde sonuç verebiliyor. Diğer reel-time PCR yöntemleri ile yaklaşık 1 buçuk saatlik bir zamana ihtiyaç var. Direkt tükürükten de çalışılabiliyor ve bu hasta ve sağlık çalışanları için büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı. Kitin çok hassas bir yöntem olduğunun altını çizen Elkatmış, Ayrıca filyasyon ekiplerinin sahada kullanmasına elverişli olması, laboratuvar ortamına sahip olmayan yerlerde de hızlıca kullanılması ve testin mobil bir cihazla yapılabilmesi bu yöntemin diğer önemli avantajları. Yine PCR tabanlı ama izotermal amplifikasyon veya LAMP yöntemi diye geçiyor. Çok hassas bir yöntem. Bizim kendi denemelerimizde çok yüksek bir doğruluk oranımız var... Seri üretime hazırız. Sadece Türkiye’de değil, yurtdışından da talepler geliyor. Ciddi ihracat potansiyeli olacak. Şu an en büyük problem gurbetçilerin yurtdışı seyahati yapanların oluşturduğu yığılmalardır. Burada çok kısa süre içerisinde sonuç vermeniz gerekiyor. Bunun için şu an havaalanlarına ve sınır kapılarına büyük laboratuvarlar kuruldu. Bu yöntem ile çok daha basit bir şekilde çok daha hızlı sonuç verilebilecek” şeklinde konuştu. (Özel) Türkiye’de ilk; korona virüs testleri 25 dakikada sonuçlanacak Türkiye’de ilk: Koronavirüs testleri 25 dakikada sonuçlanacak Kayseri'de faaliyet gösteren genetik hastalıklar tanı merkezi, geliştirdikleri kit ile koronavirüs testlerini 25 dakikada ve yüksek doğruluk payıyla sonuçlandırdı. Bu yöntem ile laboratuvarlarda oluşan yoğunluk azaltılacak.

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