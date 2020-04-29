Kars'ta ilginç görüntü: Hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Digor kara yolunun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.
Polis ekipleri kontrol yapmak üzere durdukları minibüste maskeli bir buzağıyla karşılaştı. Besicinin, yeni doğan ve hastalanan buzağısını koronavirüse karşı maskeyle önlem alarak veterinere götürdüğü öğrenildi.
Gördükleri manzara karşısında hem şaşıran hem de gülümseyen polisler, besiciyi tedbirli davranışından dolayı tebrik etti.
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Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyündeki yırtıcı kuşların uğrak yeri olan Kuyucuk Kuş Gölü'nde 7 şahin ölü bulundu. Yöre halkının ihbarıyla bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay, veteriner hekim Derya Deli ile birlikte alanda inceleme yaptı.
Koruyucu kıyafet giyip, maske takan ikili, alanda araştırma yapıp, ölü şahinlerin ağızlarına bakarak, ne yediklerini kontrol etti.İhbarı yapan Umut Ali Özmen'den de bilgiler alan Doğanay ve Deli, şahinleri poşet içinde Kars'a götürdü.
Şahinlere ilk olarak nekropsi yapıldı. İç organlarından alınan doku örneklerinde yapılan nekropside şahinlerin böbrekleri ile karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu görüldü.
İleri tetkik ve sonuç için mikrobiyolojik inceleme yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan inceleme ile şahinlerin ölüm nedeni ortaya çıkacak.
Ermenistan sınırında 7 şahin ölüsü bulundu: Mikrobiyolojik inceleme yapılacak
Kars'ın Akyaka ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ermenistan sınırındaki Küçükdurduran köyünde ölü bulunan 7 şahine, mikrobiyolojik inceleme yapılacak. Yapılan nekropsi ile böbrekleri ve karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu saptanan şahinlerin kesin ölüm nedeni, yaklaşık 1 hafta sürecek mikrobiyolojik incelemeyle ortaya çıkacak.