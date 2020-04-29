Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Karsta ilginç görüntü Hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü
KARS TÜRKİYE

Kars'ta ilginç görüntü: Hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü

Kars'ta ilginç görüntü: Hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü

Kars'ta bir vatandaş, hastalanan buzağısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak maske takarak veterinere götürdü. Gördükleri manzara karşısında hem şaşıran hem de gülümseyen polisler, besiciyi tedbirli davranışından dolayı tebrik etti.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri kontrol sırasında minibüste maskeli bir buzağıyla karşılaştı.
Polis ekipleri kontrol sırasında minibüste maskeli bir buzağıyla karşılaştı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Digor kara yolunun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Polis ekipleri kontrol yapmak üzere durdukları minibüste maskeli bir buzağıyla karşılaştı.

AA
  • Besicinin, yeni doğan ve hastalanan buzağısını koronavirüse karşı maskeyle önlem alarak veterinere götürdüğü öğrenildi.

Gördükleri manzara karşısında hem şaşıran hem de gülümseyen polisler, besiciyi tedbirli davranışından dolayı tebrik etti.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

Ermenistan sınırında 7 şahin ölüsü bulundu: Mikrobiyolojik inceleme yapılacak
FOTOĞRAF 20
Title
Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyündeki yırtıcı kuşların uğrak yeri olan Kuyucuk Kuş Gölü'nde 7 şahin ölü bulundu. Yöre halkının ihbarıyla bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay, veteriner hekim Derya Deli ile birlikte alanda inceleme yaptı.
Title
Koruyucu kıyafet giyip, maske takan ikili, alanda araştırma yapıp, ölü şahinlerin ağızlarına bakarak, ne yediklerini kontrol etti.İhbarı yapan Umut Ali Özmen'den de bilgiler alan Doğanay ve Deli, şahinleri poşet içinde Kars'a götürdü.
Title
Şahinlere ilk olarak nekropsi yapıldı. İç organlarından alınan doku örneklerinde yapılan nekropside şahinlerin böbrekleri ile karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu görüldü.
Title
İleri tetkik ve sonuç için mikrobiyolojik inceleme yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan inceleme ile şahinlerin ölüm nedeni ortaya çıkacak.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ermenistan sınırında 7 şahin ölüsü bulundu: Mikrobiyolojik inceleme yapılacak
Kars'ın Akyaka ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ermenistan sınırındaki Küçükdurduran köyünde ölü bulunan 7 şahine, mikrobiyolojik inceleme yapılacak. Yapılan nekropsi ile böbrekleri ve karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu saptanan şahinlerin kesin ölüm nedeni, yaklaşık 1 hafta sürecek mikrobiyolojik incelemeyle ortaya çıkacak.


Abone Ol Google News
ABDdegündebin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?
Fırsatçılar hesap verecek

Fırsatçılar hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Beyin yakan hesap

Beyin yakan hesap

Söylediği sözlere CHP'ye yakın doktor bile dayanamadı.
Başkan yardımcısı pek rahat

Başkan yardımcısı pek rahat

ABD'nin gündemi: Pence'den korona hastanesine maskesiz ziyaret.
Rize'de parlak cisimler korkuttu

Rize'de parlak cisimler korkuttu

"O panikle kelime-i şehâdet​ getirdik."
Yeni 10 TL<br>tedavüle çıkıyor

Yeni 10 TL
tedavüle çıkıyor

Ön ve arka yüz şekillerinde değişiklik yapılmadı.

Tüm<br>kararları açıkladı

Tüm
kararları açıkladı

Okula ara uzadı, LGS için yeni tarih, telafi eğitim ve sınıf geçme...
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Vatandaş sordu<br>Akşener güldü

Vatandaş sordu
Akşener güldü

​"Bakanlığı döneminde ne yaptı ki şimdi eleştiriyor" sorusu gelince...
İkinci dalgaya da hazırız

İkinci dalgaya da hazırız

​Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan moral veren açıklama.
Korona testi <br>negatife dönmüyor

Korona testi
negatife dönmüyor

​Dünya yıldızıyla ilgili açıklanamayan olay.
Yardımların yanında mektup gönderdi

Yardımların yanında mektup gönderdi

"Salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum..."
Kabul etti

Kabul etti

​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.
İlaçta örnek tedavi

İlaçta örnek tedavi

​Türkiye tedavi yöntemi ile olumlu sonuçlar aldı.
İzin belgesi<br>soran bile var!

İzin belgesi
soran bile var!

​112 çağrıları iki katına çıkınca yetkililer uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.