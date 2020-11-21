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Koronavirüs ​aşısı olacak gönüllü aranıyor

Aşı olacak gönüllü aranıyor

Türkiye’de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de test edilecek. 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş vatandaşlar gönüllü olabilecek. Aşının toplam 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Koronavirüs aşısı bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı.
Koronavirüs aşısı bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı.

Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş vatandaşlar, “https://covid19asi.calismasi.info” adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

SIRA VATANDAŞLARDA

Kovid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye’de 12 şehirdeki 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve bin 237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

12 BİN 450 KİŞİYE UYGULANACAK

Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Kovid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi de bilmiyor.

ETKİ FARKI ORTAYA KONULACAK

Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

Yan etkisi yorgunluk

  • Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım’da 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre aşının önemli bir yan etkisi bulunmadı. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

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