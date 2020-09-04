Veliler çocukları kaygılandırmamalı: Uzaktan eğitime başlayan çocuklar için rehber öğretmenlerden önemli uyarı

Veli toplantılarında sürecin özellikle ergenlerde ruhsal tepkilerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Bazı çocuklarla uykusuzluk, kaygı problemleri ortaya çıkarken bazı çocuklarda umursamazlık yaşandığı belirtildi. Bu süreçte gençlerin aileden ve arkadaşlardan uzaklaşma eğiliminde olduğu, alıngan ve öfkeli olduğuna dikkat çekilerek, bu süreçte internet kullanımında artış, ders çalışmada motivasyon eksilme görüldüğü vurgulanıyor.
SORUMLULUK VERİN
- Velilere öğrencilerin ders çalışmaya motive etmek için neler yapılması gerektiği anlatılan toplantılarda, çocuklara sorumluluk verilmesi gerektiği, bu şekilde okula dönüş süreciyle ilgili de hazırlık yapılması gerektiği ifade ediliyor. Velilerin korona salgını konusunda önce kedilerinin daha sonra da çocuklarının doğru şekilde bilgilenmesi gerektiği vurgulanan toplantılarda, hijyen, temizlik, maske ve mesafe gibi kuralları uyma konusunda öğrencilerin velilerini örnek aldığı konuda da uyarılar yapılıyor.