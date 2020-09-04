Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Veliler çocukları kaygılandırmamalı Uzaktan eğitime başlayan çocuklar için rehber öğretmenlerden önemli uyarı
TÜRKİYE

Koronavirüs döneminde çocukların psikolojisi nasıl etkilendi?

Veliler çocukları kaygılandırmamalı: Uzaktan eğitime başlayan çocuklar için rehber öğretmenlerden önemli uyarı

Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime başlayan öğrenciler için rehber öğretmenler velileri uyardı. Uzaktan iletişim yöntemlerini kullanarak veliler ile görüşen rehber öğretmenler, özellikle velilerin salgın nedeniyle yaşadığı kaygıların çocukları etkilediğine dikkat çekti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Veli toplantılarında sürecin özellikle ergenlerde ruhsal tepkilerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Bazı çocuklarla uykusuzluk, kaygı problemleri ortaya çıkarken bazı çocuklarda umursamazlık yaşandığı belirtildi. Bu süreçte gençlerin aileden ve arkadaşlardan uzaklaşma eğiliminde olduğu, alıngan ve öfkeli olduğuna dikkat çekilerek, bu süreçte internet kullanımında artış, ders çalışmada motivasyon eksilme görüldüğü vurgulanıyor.

SORUMLULUK VERİN

  • Velilere öğrencilerin ders çalışmaya motive etmek için neler yapılması gerektiği anlatılan toplantılarda, çocuklara sorumluluk verilmesi gerektiği, bu şekilde okula dönüş süreciyle ilgili de hazırlık yapılması gerektiği ifade ediliyor. Velilerin korona salgını konusunda önce kedilerinin daha sonra da çocuklarının doğru şekilde bilgilenmesi gerektiği vurgulanan toplantılarda, hijyen, temizlik, maske ve mesafe gibi kuralları uyma konusunda öğrencilerin velilerini örnek aldığı konuda da uyarılar yapılıyor.

Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor
KORONAVİRÜS
Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor
Abone Ol Google News
Elli beş yıl hapsi istendi

Elli beş yıl
hapsi istendi

Mahkeme iddianameyi kabul etti.
Süreler yeniden belirlendi

Süreler yeniden belirlendi

İzolasyon ve işe dönüşlere ilişkin yeni düzenleme.
Gıda terörüne suç üstü

Gıda terörüne
suç üstü

​1.5 ton süt ürünü imha edildi.
İddialara <br>bilimsel yanıt

İddialara
bilimsel yanıt

​Bakan Koca'nın makalesi The Lancet'te yayımlandı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.
Sultangazi'de <br>feci kaza

Sultangazi'de
feci kaza

TEM'de bariyerlere çarpan motosikletli öldü.
Yunanistan sınırına <br>tank sevkıyatı

Yunanistan sınırına
tank sevkıyatı

Yaklaşık 40 tank yüklü iki TIR konvoyu yola çıktı.
Devrilmesin diye böyle tuttular

Devrilmesin diye böyle tuttular

İstanbul Şişli'de minibüs askıda kaldı.
70 bin liraya satacak

70 bin liraya satacak

​Önce sahte sandı, bankada gerçeği öğrendi.
Genç hasta<br> sayısı arttı

Genç hasta
sayısı arttı

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan hastane görüntülendi.
Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız

Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız

'Ya demokrasi ile ya da sahada acı tecrübe ile anlayacaklar.'
Dönüşüm: Macron

Dönüşüm: Macron

​Hayal dünyası Fransa'yı uçuruma sürüklüyor.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

'Pençe'de 320 terörist etkisiz hale getirildi.
İzmir'de 'pes' dedirten görüntü

İzmir'de 'pes' dedirten görüntü

Tıka basa minibüsten sarkarak yolculuk yaptı.
Sıcak havaya dikkat

Sıcak havaya dikkat

Bilim Kurulu Üyesi vaka sayıları artan illeri uyardı.
Hem kaçak <br>hem kıyak

Hem kaçak
hem kıyak

​Fransız okulu skandalı: Bedavadan üniversiteye giriyorlar.
Tarihe geçecek jest

Tarihe geçecek jest

​Fenerbahçe, 17 kulübe mektup göndererek çağrıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.