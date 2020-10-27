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BİLİMSEL GELİŞMELER

Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğünü' ortaya çıktı

Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğünü' ortaya koydu

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra enfeksiyonu atlatan kişilerde antikor seviyelerinin "oldukça hızla düştüğünü" ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

BBC'nin haberine göre, Imperial College London tarafından yürütülen ve REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında İngiltere'de rastgele seçilen 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.

Sonuçlar, haziran ile eylül ayları arasında Kovid-19'a yakalanan kişilerde antikor düzeyinin yüzde 26 azaldığını gösterdi.

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Çalışmada, haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında her bin kişiden yaklaşık 60'ında antikorlara rastlanırken bu sayı eylül ayında her bin kişide 44'e geriledi.

Bu, yaz ve sonbahar arasında Kovid-19'a karşı antikor taşıyan kişi sayısının dörtte birden fazla oranda azaldığı anlamına geliyor.

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Çalışmanın sonuçları, Kovid-19'u atlatan 65 yaş üzeri kişiler ile semptom göstermeyenlerin antikor düzeylerinde daha büyük düşüşler olduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan, sağlık çalışanları arasında antikor taşıyanların sayısının nispeten fazla olmasının, bu kişilerin sık sık virüse yakalanmasıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

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