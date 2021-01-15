Kovid kartı verilecek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun üzerinde gerçekleştirdiği testler sonucu acil kullanım onayı verdiği Çin menşeli Kovid-19 aşısı yapılan her kişiye ‘Pandemik Kovid-19 Aşı Kartı’ verilecek. Aşı kartında; vurulanın adı, soyadı, T.C. kimlik no, doğum tarihi, uygulayan sağlık kurumu, vurulan aşının adı, 1. doz ve 2. doz aşılama tarihleri gibi bilgiler yer alıyor.

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YAN ETKİLERE DİKKAT

Kartta oluşabilecek yan etkiler konusunda bilgiler de yer mevcut. Kartta, “Aşı uygulanan bölgede ağrı,şişlik, kızarıklık, yorgunluk, ateş, titreme, baş ağrısı, kas,eklem ağrısı, kusma, ishal olabilir. Aşı uygulamasından sonra aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda sağlık kurumuna başvurulmalıdır” deniliyor.

MASKEYE DEVAM MESAJI

Kartta, aşı uygulaması yapıldıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik gibi önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi de isteniyor. Aşılar görevli sağlık personeli aracılığıyla sıkı kontrolde tutulacak. Aşıların stoktaki durumu günlük izlenecek.