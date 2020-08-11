Kurallara uymayanlar moralimizi bozuyor

Kovid-19 hastalarının yoğunluklu olarak tedavi edildiği Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kurallara uymayan insanların en çok sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Sağlık çalışanlarının süreçte yaşadığı sıkıntıları dile getiren Oğuztürk şunları söyledi: “Maalesef Kovid-19 hastalığı, sağlık çalışanlarının ruh sağlığını da etkilemiş durumda. Daha da önemlisi bazı insanların kurallara uymaması, tedbirleri hiçe sayması ve bu nedenle yeni vaka sayılarının azalmaması başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarında moral bozukluğuna sebebiyet vermektedir.”

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