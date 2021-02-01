​Mutasyon virüsü etkilemez

Koronavirüsün İngiltere’deki mutasyonunun ardından Brezilya’nın Ria Grande do Sul eyaletinde iki farklı virüs mutasyonu 2 kişide aynı anda görüldü. Bu durum paniğe neden olurken, her ikisi de 30 yaşında olduğu öğrenilen hastaların, Güney Afrika’da görülen E484K mutasyonunun iki farklı türü olan B.11.248 ve B.191’in aynı anda görüldüğü bildirildi. Birlikte enfeksiyon olarak adlandırılan durumun görülmesine rağmen 2 hastadaki belirtilerin hafif ve orta şiddette seyrettiği, vakaların hastaneye yatmasına gerek olmadan tedavi edildiği öğrenildi. İngiltere’nin ardından Brezilya’da virüsün 5 farklı varyantı daha tanımlandı.

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128’E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da, Türkiye’nin 17 şehrinde İngiltere varyantının görüldüğünü ifade ederek, mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128’e yükseldiğini açıklamıştı. Son dönemde ülkemizde vaka sayılarında ciddi artış yaşanırken, mutasyonla birlikte virüsün yayılma hızının arttığına dikkat çekiliyor.

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VİRÜSÜN TÜM YAPISI DEĞİŞMİYOR

“Virüsler insandan insana bulaşırken temel yapısı bozulmasa da genetiğinde hafif değişikler olur” diyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, “Bir insan büyürken nasıl şekli değişiyorsa, benzer küçük değişiklikler virüslerde de olur. Ancak bu değişiklikler virüslerde çok hızlı olur. Dolayısıyla sadece İngiltere’deki varyant değil, onun dışında da pek çok mutasyon türü var. Bu mutasyona uğrayan tip de başka mutasyonlara uğrayabilir. Virüs tamamen farklı bir virüse dönüşmediği için aşılamayı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Bir binanın dış cephesini değiştirdiğinizde o binanın mekanik aksamı değişmez. Mutasyon da virüsler için bu anlama geliyor” dedi.

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