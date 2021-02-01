Koronavirüs Mutasyon virüsü etkilemez
BİLİMSEL GELİŞMELER

​Mutasyon virüsü etkilemez

Mutasyon virüsü etkilemez

Aşıların İngiltere ve Brezilya’da mutasyona uğrayan virüs türüne karşı etkili olup olmadığı tartışılıyor. Acil Tıp Uzmanı Nedim Uzun, “Virüs tamamen farklı bir virüse dönüşmediği için aşılamayı çok etkileyeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsün İngiltere’deki mutasyonunun ardından Brezilya’nın Ria Grande do Sul eyaletinde iki farklı virüs mutasyonu 2 kişide aynı anda görüldü. Bu durum paniğe neden olurken, her ikisi de 30 yaşında olduğu öğrenilen hastaların, Güney Afrika’da görülen E484K mutasyonunun iki farklı türü olan B.11.248 ve B.191’in aynı anda görüldüğü bildirildi. Birlikte enfeksiyon olarak adlandırılan durumun görülmesine rağmen 2 hastadaki belirtilerin hafif ve orta şiddette seyrettiği, vakaların hastaneye yatmasına gerek olmadan tedavi edildiği öğrenildi. İngiltere’nin ardından Brezilya’da virüsün 5 farklı varyantı daha tanımlandı.

Koronavirüs aşı ile ismini duyuran Uğur Şahin’in ekibi: Kişiye özgü aşılar olacak
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşı ile ismini duyuran Uğur Şahin’in ekibi: Kişiye özgü aşılar olacak

128’E YÜKSELDİ

  • Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da, Türkiye’nin 17 şehrinde İngiltere varyantının görüldüğünü ifade ederek, mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128’e yükseldiğini açıklamıştı. Son dönemde ülkemizde vaka sayılarında ciddi artış yaşanırken, mutasyonla birlikte virüsün yayılma hızının arttığına dikkat çekiliyor.

Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

VİRÜSÜN TÜM YAPISI DEĞİŞMİYOR

“Virüsler insandan insana bulaşırken temel yapısı bozulmasa da genetiğinde hafif değişikler olur” diyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, “Bir insan büyürken nasıl şekli değişiyorsa, benzer küçük değişiklikler virüslerde de olur. Ancak bu değişiklikler virüslerde çok hızlı olur. Dolayısıyla sadece İngiltere’deki varyant değil, onun dışında da pek çok mutasyon türü var. Bu mutasyona uğrayan tip de başka mutasyonlara uğrayabilir. Virüs tamamen farklı bir virüse dönüşmediği için aşılamayı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Bir binanın dış cephesini değiştirdiğinizde o binanın mekanik aksamı değişmez. Mutasyon da virüsler için bu anlama geliyor” dedi.

AB hakkından fazla aşı istiyor
DÜNYA
AB hakkından fazla aşı istiyor

PANİĞE GEREK YOK

  • Yaşanan mutasyonların vatandaşları paniğe sevk etmemesi gerektiğini kaydeden Uzun, şöyle devam etti: “Değişiklik virüsü tamamen farklı bir hale getirmiyor. Benzer bir tipe dönüşüyor. İngiltere’deki virüsün bulaşı hızı biraz yüksek. Daha hızlı bulaştığı için de tedbirleri artırmalıyız. Daha önce gördüğümüz influenza, H1N1 gibi virüslerdeki mutasyonlar daha kötü şekillere değil iyi şekillere doğru ilerledi. Beklentimiz, öngörümüz bu mutasyonların virüsü daha az öldüren noktaya taşıması yönünde. Virüs Çin’de ilk çıktığında ölüm oranları yüzde 3 gibi çok ciddi seviyedeydi, şu an yayılım hızı artmış olsa bile öldürücülüğü ve hastalığı kötü geçirme oranı düşüyor. Panik yapmayalım maske, mesafe ve hijyen gibi altın kurallarımıza sıkı sıkıya uyalım, tedbir almaktan vazgeçmeyelim. Bu virüs en ufak rehaveti affetmiyor. Bunu asla unutmayalım.”
Abone Ol Google News
Çadır kampı su bastı

Çadır kampı su bastı

​Afrin'deki yoğun yağışlar sığınmacılara zor anlar yaşattı.
Zirvede Trabzonspor fırtınası

Zirvede Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığı maçı 2-1 kazandı.
İrfan Can KahveciFenerbahçede

İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe'de

​Milli futbolcunun transferi nefes kesti.
Somali'de<br>bombalı saldırı

Somali'de
bombalı saldırı

​Patlamanın ardından çatışma çıktı.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Bab ve Azez'de<br>PKK saldırısı

Bab ve Azez'de
PKK saldırısı

10 sivil öldü, 24 kişi yaralandı.
Transferde Mısır krizi

Transferde Mısır krizi

G.Saray'a imza atmıştı, Türkiye'ye gelişi engellendi.
Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

​Mektup götürdüğü köyde bulmuştu...

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

​Siyah beyazlıların genç oyuncusu İtalya'ya gidiyor.

'Türkiye'den Allah razı olsun'

'Türkiye'den Allah razı olsun'

İdlib'deki briket evler 3 milyon kişiye umut oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.