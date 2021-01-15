Koronavirüs Plasebo olanlar belli oluyor
TÜRKİYE

Plasebo olanlar belli oluyor

Plasebo olanlar belli oluyor

Çin kökenli ‘CoronaVac’ aşısının Faz-3 çalışmalarında Türkiye’de gönüllü olanların merakla beklediği “Gerçek aşı mı, plasebo (boş aşı) mu?” sorusu aşı kilitlerinin kırılmasıyla yanıt bulacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin kökenli ‘CoronaVac’ aşısının Faz-3 çalışmalarında Türkiye’de gönüllü olanların merakla beklediği “Gerçek aşı mı, plasebo (boş aşı) mu?” sorusu aşı kilitlerinin kırılmasıyla yanıt bulacak.

İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu: Çok hızlı başladık
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İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu: Çok hızlı başladık

Hedefimiz kısa sürede herkesi aşılamak
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Hedefimiz kısa sürede herkesi aşılamak
  • Aşının Faz 3 gönüllü çalışması sonlandırıldı. Çalışmaya katılan 11 bin 150 kişiden 7 bin 650’sine çalışma ürünü olan aşı, 3 bin 500’üne ise fiziksel anlamda herhangi bir koruyuculuğu olmayan aşı (plasebo) uygulandı. Kime plasebo kime aşı uygulandığını hem gönüllüler hem de aşıyı yapanlar bugüne kadar bilmiyordu.

Kovid kartı verilecek
KORONAVİRÜS
Kovid kartı verilecek

Çalışmanın sonlanması ile birlikte bu şifreler kırılacak. Aşı yapılanlar aşının ne kadar koruyucu olduğunu, plasebo olanların virüsten nasıl etkilendiğinin sonuçları netleşmiş olacak. Böylelikle aşının koruyuculuk oranları da kesinleşecek.

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