Plasebo olanlar belli oluyor

Çin kökenli ‘CoronaVac’ aşısının Faz-3 çalışmalarında Türkiye’de gönüllü olanların merakla beklediği “Gerçek aşı mı, plasebo (boş aşı) mu?” sorusu aşı kilitlerinin kırılmasıyla yanıt bulacak.

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Aşının Faz 3 gönüllü çalışması sonlandırıldı. Çalışmaya katılan 11 bin 150 kişiden 7 bin 650’sine çalışma ürünü olan aşı, 3 bin 500’üne ise fiziksel anlamda herhangi bir koruyuculuğu olmayan aşı (plasebo) uygulandı. Kime plasebo kime aşı uygulandığını hem gönüllüler hem de aşıyı yapanlar bugüne kadar bilmiyordu.

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Çalışmanın sonlanması ile birlikte bu şifreler kırılacak. Aşı yapılanlar aşının ne kadar koruyucu olduğunu, plasebo olanların virüsten nasıl etkilendiğinin sonuçları netleşmiş olacak. Böylelikle aşının koruyuculuk oranları da kesinleşecek.