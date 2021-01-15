Plasebo olanlar belli oluyor

Çin kökenli ‘CoronaVac’ aşısının Faz-3 çalışmalarında Türkiye’de gönüllü olanların merakla beklediği “Gerçek aşı mı, plasebo (boş aşı) mu?” sorusu aşı kilitlerinin kırılmasıyla yanıt bulacak.
- Aşının Faz 3 gönüllü çalışması sonlandırıldı. Çalışmaya katılan 11 bin 150 kişiden 7 bin 650’sine çalışma ürünü olan aşı, 3 bin 500’üne ise fiziksel anlamda herhangi bir koruyuculuğu olmayan aşı (plasebo) uygulandı. Kime plasebo kime aşı uygulandığını hem gönüllüler hem de aşıyı yapanlar bugüne kadar bilmiyordu.
Çalışmanın sonlanması ile birlikte bu şifreler kırılacak. Aşı yapılanlar aşının ne kadar koruyucu olduğunu, plasebo olanların virüsten nasıl etkilendiğinin sonuçları netleşmiş olacak. Böylelikle aşının koruyuculuk oranları da kesinleşecek.