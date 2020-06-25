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Koronavirüs Sinemalarda kapasite yüzde 60ı aşmayacak
TÜRKİYE

Sinemalarda kapasite yüzde 60’ı aşmayacak

Sağlık Bakanlığı’nca ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ güncellenerek yeni başlıklar eklendi. Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerle ilgili alınması gereken önlemler rehbere girdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Buna göre sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerin girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili afişler asılacak. Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulundurulacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek.

MASKE ÇIKARILMAYACAK

  • Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Birden fazla salon bulunan sinemalarda kalabalığı önlemek için seans başlangıç ve bitişleri ile film araları birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanacak. Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilecek, içeride de takılması sürdürülecek. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.
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