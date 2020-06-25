Sinemalarda kapasite yüzde 60’ı aşmayacak

Buna göre sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerin girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili afişler asılacak. Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulundurulacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek.

MASKE ÇIKARILMAYACAK