Koronavirüs Sonbaharda maskelerden kurtulacağız
TÜRKİYE

Sonbaharda maskelerden kurtulacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takma zorunluluğu ile ilgili olarak “Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir” dedi. Koca, bunun için sonbahar aylarını işaret etti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Sonbaharda maskelerden kurtulacağız
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takma zorunluluğun kalkması için toplumsal bağışıklığın oluşması gerektiğini belirtti. Bakan Koca, kademeli normalleşme kararlarının açıklandığı kabine ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yeni kademeli normalleşme döneminde maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

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‘NORMAL HAYAT’ EYLÜL SONRASI

  • Toplumsal bağışıklık için de toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerektiğine dikkat çeken Koca, “Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir” dedi. Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarını dile getiren Koca, şunları söyledi: “Uğur Hoca, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer.”

HEDEFİMİZ OKULLARI AÇMAK

“Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez.”

  • Aşılama oranının giderek yükseldiğini vurgulayan Koca, “Dünyadan farklı olarak 2 hatta 3 aşı ile tercih hakkı vererek konforlu bir aşı dönemi hazırladık. Almanya veya Fransa’da 3 tane aşıyı tercih etme durumunuz yok. Eylülde yerli aşı devreye girdiğinde biz zaten herkesi aşılamış olacağız. O dönemde yerli aşı daha çok hatırlatıcı doz olarak devreye girecek. Vatandaşımızın bir kısmı yerli aşıyı bekliyor. Yerli aşıyı tercih edenlere normal aşı olarak yerli aşıyı sunacağız. Eylül için bunu planlıyoruz” dedi.

NAZAL AŞIDA PROTEİN ÜRETİMİ TAMAM

Koca, burundan sprey şeklinde tasarlanan ‘nazal aşı’yla ilgili de bilgi verdi. Koca, “Protein üretimi tamamlandı. Burada özellikle verimliliği artırmak önemliydi, bu başarıldı. Hayvan çalışması da devam edecek. Hayvan çalışması yeni versiyonla yapılacağı için 1,5 aylık zaman dilimi var” diye konuştu.

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